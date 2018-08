Mueren dos ciclistas arrollados por un coche en Montbrió del Camp (Tarragona)

Actualizada 05/08/2018 a las 11:00

Dos ciclistas han fallecido este domingo por la mañana al ser arrollados por un coche mientras circulaban por la carretera T-310, a la altura de Montbrió del Camp, en Tarragona.



El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que el accidente se ha producido sobre las 8.16 horas a la altura del kilómetro 8 de esa vía en circunstancias aún no aclaradas.



Once patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se han desplazado al lugar del siniestro, aunque no han podido hacer nada para salvar la vida de los dos ciclistas.

Etiquetas Sucesos

