Los 1.850 kilos de cocaína incautados cerca de Canarias valdrían 65 millones

Los 61 fardos con 1.850 kilogramos de cocaína que fueron incautados el 20 de junio en un velero de doce metros de eslora a unas 240 millas al oeste de la isla de El Hierro durante una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria hubieran tenido un valor en el mercado que rondaría los 65 millones de euros.



Así lo puso este domingo de manifiesto el inspector jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), Alberto Morales, en declaraciones a los medios de comunicación una vez desembarcada la droga en el Arsenal Militar de Las Palmas, donde también estuvieron presentes la delegada Especial de la Agencia Tributaria en Canarias, Carmen Guillén, la delegada del Gobierno, Elena Máñez, y el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, José María Moreno.



La operación, denominada 'GRU' y que arrancó en el año 2015 cuando iniciaron investigaciones sobre una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes por vía marítima a través de veleros, ha conllevado además la detención de los tres tripulantes del velero -dos franceses y un inglés que era ya conocido por las autoridades- y no se han producido detenciones en tierra.



Morales ha explicado que la carga de la cocaína tuvo lugar en Surinam, donde de hizo el trasbordo al velero desde un pesquero, poniendo luego rumbo hacia las costas europeas.



En este sentido, el mercado final de la mercancía era el europeo, no el español, aunque posiblemente una parte de la misma llegaría España, si bien el destino de la misma era Francia.



Por su parte, la delegada Especial de la Agencia Tributaria en Canarias, Carmen Guillén, hizo especial hincapié en que se trata de una operación que lleva planificándose "mucho tiempo" sobre una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes por vía marítima a través de veleros.



CAMBIABAN LA DROGA DE EMBARCACIÓN EN ALTA MAR PARA DESPISTAR



Comentó que el 'modus operandi' consistía en fletar embarcaciones de recreo que, o bien trasladaban la droga directamente hasta puertos españoles 'ensecretada' en habitáculos acondicionados para ello, o efectuaban el trasbordo en alta mar a otras embarcaciones que eran las encargadas de introducir la droga en nuestro país.



Posteriormente, la droga era almacenada en 'guarderías' hasta su distribución en el mercado negro. "Utilizan varios veleros y van transportando la droga de un velero a otro para impedir que se detecte la sustancia. Al final, se localizó el que llevaba la droga, se le estuvo siguiendo durante días y se hizo el abordaje", dijo Guillén.



Aquí, la delegada señaló que durante el abordaje hubo uno de los detenidos que intentó esconderse entre los fardos de droga, aunque salió cuando vio que no tenía escapatoria.



Mientras, la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, felicitó a los agentes por el trabajo realizado entre el servicio de Vigilancia Aduanera y la Policía y tildaron de la actuación de "éxito" en la lucha contra el narcotráfico.



Finalmente, el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, José María Moreno, destacó importancia de la colaboración internacional y entre las propias instituciones españolas para conseguir incautar la droga.



DESARROLLO DE LA OPERACIÓN



Fue gracias a esta colaboración internacional con las autoridades británicas (NCA) y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), y con el apoyo del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y el Ministerio de Defensa, que se detectó el posible transporte de droga a bordo de una embarcación, en principio de nombre desconocido, tipo velero, con rumbo hacia las costas españolas, en donde se procedería al trasbordo de la mercancía a otra embarcación.



En un primer momento se sospechó que la droga era transportada por una embarcación que habría recibido la droga frente a las costas de Surinam aunque se supo posteriormente que podría haber trasbordado la droga a otra embarcación, igualmente tipo velero que se encontraba a unas 300 millas de las Islas Canarias y con rumbo al archipiélago.



Establecido el oportuno operativo aeronaval y, habiéndose desplazado a la zona el patrullero 'Petrel I' de la Agencia Tributaria, se confirmó la localización del velero que se encontraba en la situación indicada, contando para ello con el apoyo de la fuerza aérea española.



Finalmente, en la madrugada del 20 de junio se procedió al abordaje por parte del 'Petrel' del velero 'Pepper Sauce', de pabellón inglés, y a la detención de sus tres tripulantes, encontrándose en el interior los 61 fardos de cocaína.



Tras obtener la preceptiva autorización judicial, el velero, remolcado por el buque 'Petrel', ha llegado en la mañana de hoy al puerto de Las Palmas para la puesta a disposición de los detenidos, la droga y la embarcación ante las autoridades judiciales.



La investigación, previa querella presentada por la fiscalía Antidroga, se encuentra judicializada en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.



La operación ha sido llevada a cabo por la tripulación del 'Petrel', la Subdirección de Operaciones y el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Asturias, conjuntamente con la Brigada Central de Estupefacientes de Policía Nacional, con apoyo del NCA, el MAOC-N, el Citco y el Ministerio de Defensa.

