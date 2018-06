Amenaza con un cuchillo y retiene en su casa en Zaragoza a la doctora que le visita

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha denunciado que una facultativa fue amenazada con un cuchillo, agredida y retenida unos 45 minutos por un paciente durante una atención a domicilio en Zaragoza.



Los hechos, que ya están denunciados, tuvieron lugar en torno a las 14.30 horas del pasado viernes, 22 de junio, y se trató de un aviso habitual de atención a domicilio, al que la médica acudió sola, ha confirmado el presidente autonómico de Semergen, el doctor Antonio Pablo Martínez Barseló.



El doctor ha rehusado dar más datos sobre la agredida, ya que aunque ya está descansando en su casa se encuentra todavía en estado de shock y aún no ha podido hablar directamente con ella, por lo que desconoce más detalles sobre lo sucedido.



Sí ha explicado que fue la doctora la que logró escapar del domicilio por sus propios medios y avisó a los vecinos, que llamaron a la Policía antes de que fuera trasladada al hospital.



Martínez Barseló ha calificado de "vergüenza" la situación a la que se tienen que enfrentar muchos médicos de atención primaria, que acuden solos a domicilios en los que "nunca sabes qué te puedes encontrar", "y más una mujer", ha señalado.



Aunque este es el hecho más grave que recuerda recientemente, ha asegurado que sí que se han producido amenazas y agresiones menores y que es necesario que esto lo conozca la opinión pública para poner un remedio que cree que sería sencillo, dado que los profesionales llevan un dispositivo GPS que permite tenerlos localizados en todo momento.



No obstante, ha recordado que hace pocos días otro médico fue brutalmente golpeado en la cabeza con una barra de hierro en Toledo, donde atendía en su domicilio a un padre por una agresión de su hijo, quien hizo lo propio de nuevo con el doctor, que acabó en estado crítico y aún no se ha recuperado.

Etiquetas Sucesos

Zaragoza

Selección DN+