Fran Navalón, herido con traumatismo maxilofacial este domingo: "Es mi percance más serio"

Acompañado por un amigo en todo momento, Francisco Navalón, Fran para su círculo más cercano, aguardaba paciente este mañanaen la sala de espera del Hospital Universitario de Navarra. Tranquilo por saberse bien y por haber avisado a familiares y amigos, este vecino de Mogente (Valencia) fue atendido por presentar un traumatismo maxilofacial. Y aunque en un primer momento no parecía revestir seriedad, Fran terminó con puntos en la frente y una fractura en la nariz. "Me han dicho que depende de cómo sea, tendrán que valorar los de cirugía plástica si operarme o no", explicaba el mozo de 28 años.

Tras ocho años como corredor sanferminero, se cayó una primera vez diez metros antes de la curva de Telefónica. “Me levanté deprisa y logré correr de nuevo, pero no me dio tiempo y noté cómo me arrollaba la manada”, describía. Ya en el suelo, corredores y astados hicieron el resto. “Venimos siempre en cuadrilla y nos cuidamos mucho”, aseguraban desde la sala de espera.

Fiel a su pasión, Fran forma parte de una peña de toro de cuerda, una de las modalidades más conocidas en su Valencia natal. "Estoy bien, pero el de hoy (por ayer) es el percance más serio que he tenido", afirmaba el corredor.