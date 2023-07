Funzo & Baby Loud: “Nos da comodidad ir variando y descubriendo sonidos”

En unos pocos años, Adrián (2002) y Juan Carlos (1996) Gomis Abellán han dejado de ser unos chavales normales y corrientes de Alicante para convertirse en unos referentes musicales de toda España bajo los seudónimos de Funzo (Adrián) y Baby Loud (Juan Carlos). El menor de los hermanos tiene clara la receta para convivir con una fama que les ha llegado en un suspiro: “Ser cada vez más introspectivo”. Hoy visitan por primera vez Pamplona durante los Sanfermines, y lo hacen para ocupar la atención de las miles de personas que se congregarán en la plaza del Castillo. Sin tiempo para la introspección.

No todas las relaciones de hermanos son fáciles. ¿Cómo es la suya?

Baby Loud: Es buena. Y desde que hemos pasado una etapa conviviendo juntos en Madrid, conectamos un montón más. Nos hemos hecho más amigos.

Su primer disco y el que les lanzó a la fama, Joven para siempre, recorre una historia que empieza con el desamor y finaliza con el desenfreno. ¿Cómo trasladan estas emociones a un concierto?

Funzo: En los conciertos no trasladamos nada, y menos para el de los Sanfermines. Nuestros conciertos son perfectos para fiestas y festivales. No tienen ningún tipo de arte, solamente buscamos divertirnos y motivar a la gente. No hay nada conceptual ni visual.

BL: Ahí está la gracia. En un concierto de fiestas, la gente va borracha y simplemente quiere estímulos, ruido, luces, gritos, saberse las canciones y cantar.

Su estilo no es trap, tampoco es reguetón... ¿cómo lo definen ustedes?

F: Me gusta que nuestra música forme parte del colectivo Negative Cloud. Todo el mundo puede formar parte de él.

¿Qué es propio de este colectivo?

F: Estribillos marcados, canciones bastante pop y letras intensas sobre amor.

BL: Energía distinta, mucha emoción. Si te apetece algo guitarrero o pop-rock, ahí está. Si te apetece una guitarra más triste, también tienes la opción.

Les da la posibilidad de hacer cualquier cosa.

BL: Nos gusta hacerlo así. Algunos artistas se quedan en un solo estilo porque se sienten cómodos así. A nosotros nos da comodidad el ir variando y descubriendo sonidos.

¿Cómo creen que serán sus canciones en unos años?

BL: En el futuro, las canciones durarán treinta segundos y consistirán en un estribillo súper rápido adecuado absolutamente a Tiktok. Los artistas sacarán un tema cada cinco días. Ese es el futuro que yo veo que la gente quiere.

¿Componen pensando en las reproducciones que pueden tener sus temas en las redes sociales?

F: Si alguna canción ha funcionado en Tiktok ha sido porque los influencers lo han querido, no porque haya una estrategia detrás.

En cinco años se han convertido en un grupo relevante en España. ¿Cómo se gestiona el cambio de ser anónimos a que la gente les pida fotos por la calle?

F: Yo creo que la solución a todo es ser cada vez más introspectivo e intentar no salir demasiado. Cuando hay mucha gente me entra ansiedad, no me gusta ser el centro de atención.

BL: No me gusta mucho el rollo de las discotecas. Me gustan las fiestas de pueblo o irme con mis amigos a tomar algo.

¿Qué tenían pensado ser de mayores antes de que la música llegase a su vida?

BL: Yo iba a ser ingeniero multimedia. Luego me cambié a la carrera de Diseño gráfico. Esa etapa me enseñó que no hay que preocuparse tanto por qué vamos a ser de mayores. Simplemente hay que detectar las cosas que nos gustan en la vida e ir haciéndolas poco a poco. No hay que hacer tantos planes de futuro, hay que hacer muchos planes de presente.

F: No tenía nada pensado, pero soy un buscavidas, así que alguna cosa hubiese encontrado.