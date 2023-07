Unos Sanfermines "de récord": Casi 1,5 millones de personas han participado en los actos del Ayuntamiento

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha comparecido este sábado para valorar el desarrollo de las fiestas y el trabajo de los servicios municipales durante los Sanfermines 2023. La alcaldesa, a tenor de los datos, ha considerado que las fiestas están "muy, pero que muy vivas" ya que este año se han "batido registros en visitantes, en corredores del Encierro, en asistencia a la plaza de toros, en uso del transporte público, en recogida de vidrio o en la asistencia a determinados conciertos".

Según Ibarrola, este año ha destacado el "gran ambiente y buen comportamiento general" por lo que se ha dado dado "una gran imagen en el exterior", algo que también se ha reflejado en las redes sociales en las que las cuentas oficiales de @SanferminesPamplona en Instagram, Facebook y Twitter han batido sus récords.

CONCIERTO Y VERBENAS

Aunque las cifras finales son algo más bajas, dada la suspensión por lluvia de eventos la tarde y noche del día 6 y parte del día 7 de julio, la programación festiva ha tenido un índice de participación similar al de otros años. 326.490 personas han participado en los distintos escenarios de conciertos y verbenas en estos Sanfermines. En concreto, la variedad musical de los Dj de la plaza de los Fueros ha recibido la atención de 115.000 espectadoras, mientras los conciertos monográficos de la Plaza del Castillo han sumado 97.000 asistencias, con el concierto de Fangoria del sábado 8 de julio como cifra máxima (20.000 personas). Otras cuatro sesiones han superado los 10.000 espectadores: Dani Fernández (9 de julio), La Sra. Tomasa/ Lágrimas de Sangre (7 de julio) ETS (12 de julio) y el concierto de clausura de Ana Mena (13 de julio).

La propuesta musical municipal se ha completado con las verbenas en Antoniutti, que han congregado a 63.000 personas a lo largo de todos los Sanfermines; con una plaza Compañía con 19.700 asistentes en actuaciones de jazz y Músicas del mundo, y con las verbenas en la plaza de la Cruz, en las que han participado 19.700 personas. La música de calle y folklórica ha llegado hasta 204.200 personas.

"Nuestras fiestas están muy vivas", ha afirmado la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, al hacer un primer balance de las fiestas de San Fermín 2023. Ha destacado que se han batido numerosos récords de visitantes, corredores del encierro, uso del transporte público, recogida de vidrio y de asistencia a determinados conciertos y "posiblemente del Pobre de Mi.

Ibarrola concluye que Pamplona ha dado una buena imagen en el exterior. Por ello ha querido agradecer el buen comportamiento de la ciudadanía y el trabajo de numerosas personas, del ámbito de la sanidad, seguridad, limpieza, cultura, medios, etc. "Sois grandes responsables de que tengamos estas fiestas tan maravillosas", ha afirmado.

Ibarrola ha destacado que el traslado de los DJ a la plaza de los Fueros ha permitido cumplir los objetivos de permitir un mayor descanso al vecindario de la plaza del Castillo y reducir la acumulación de basuras.

No obstante, la alcaldesa ha señalado que hay que reflexionar sobre varios aspectos. El primero es la calle Curia, se volvieron a vivir momentos de insultos y tensión que no llegaron a más gracias al fuerte cordón policial y al efecto disuasorio de las sanciones. "Nadie puede ver como algo normal que parte de la corporación deba ir escoltada en el día grande de las fiestas. Qué imagen de la ciudad estamos ofreciendo. Sólo estaremos satisfechos cuando algunos concejales ya no tengamos que ir encapsulados".

El otro punto de mejora es la limpieza. "En momentos puntuales no ha sido suficiente. Vamos a plantear la frecuencia de recogidas o el número de contenedores. El día 9, casi 1,2 toneladas. Y también los olores, los orines. Más baños en puntos de alta concentración", ha señalado.