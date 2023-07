El rock del Rey

Emilio de Justo y Tomás Rufo con los astados de Victoriano del Río. La segunda actuación de Roca Rey en la plaza de toros de Pamplona generó más expectación si cabe que la primera. Quizá porque el peruano ya había abierto un par de días artes la puerta grande y todo el que se lo perdió quería verlo. La terna la completabancon los astados de

Emilio de Justo saludó al primero con unas verónicas genuflexas sacando los brazos y encajando los riñones. No hizo mala pelea en varas el de Victoriano que en la muleta tuvo fijeza y humilló. De Justo se puso por el pitón derecho dando el medio pecho y presentando la muleta plana. También intentó el toreo al natural, de uno en uno. El diestro remató por manoletinas y dejó media estocada tendida. El recibo del cuarto de la tarde fue vistoso. El diestro encadenó varias verónicas y remató por chicuelinas. Tras emplearse en el caballo el de Victoriano se encontró con un quite de Roca Rey al que Emilio de Justo replicó con unas chicuelinas. El toro se desplazaba sin decir nada y el coletudo se justificó intentándolo por ambos pitones, poniéndose muy de verdad pero la faena no logró despegar. Marró con el acero.

Llegó el turno de Roca Rey y recibió muy variado con el capote con algunas verónicas muy encajadas y el compás abierto. El animal desarrolló sentido en banderillas. El peruano comenzó la faena dando sitio y echando la muleta por delante. No acabó de calar la actuación del diestro ante un toro que fue especialmente noble. Acabó entre los pitones y la plaza se vino arriba. Dejó una estocada, muy bien ejecutada, en lo alto que no acabó de hacer efecto. Necesitó la cruceta y perdió los trofeos. El quinto se lastimó la mano derecha al salir del encuentro con el varilarguero. Salió el quinto bis, Roca Rey se fue a portagayola y en los medios toreó por delantales. El burel no quiso caballo y Rufo aprovechó su quite lanceando también por delantales. Roca cogió la muleta y citó de rodillas en los medios. El peruano imprimió temple en una serie por la derecha que enlazó con el toreo al natural. Tuvo que perder pasos y sacrificar la ligazón. Volvió a la diestra y acortó distancias exigiendo mucho al de Victoriano. La estocada, que resultó efectiva, se fue baja. Y cortó dos espléndidos apéndices.

Tomás Rufo hizo el paseíllo desmonterado, señal de su debut en Pamplona. El diestro de Pepino recibió al tercero de la tarde por verónicas con las manos bajas. El diestro más joven de la terna comenzó la faena de rodillas entre las dos rayas. Templó y mandó desde los inicios. Pegó derechazos encajados acompañando la embestida. En el toreo al natural planteó muletazos de uno en uno. No fue posible la ligazón y Rufo se cruzó al pitón contrario. Se perfiló para realizar con mucha pureza la suerte suprema y enterró el acero. El sexto de la tarde no dio la oportunidad de que Rufo pudiera lucirse con el capote. El Victoriano hizo una buena pelea en varas y se quedó parado en banderillas. El manchego se puso pronto a torear e intentó robar algún muletazo al marmolillo que tenía delante. Estuvo muy firme al natural, de uno en uno. El toro acabó buscando el amparo de las tablas y Rufo hizo la cruz.