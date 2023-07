¿Por qué son tan rápidos los toros en el encierro?

“Es que los mansos siempre están en cabeza y no podemos coger toro”. Esa era la frase que los corredores repetían hace años cuando unos cabestros de espectacular forma física lideraban día sí y día también la manada. Lo cierto es que ha llegado el año del cambio y ahora son los toros los que abren paso y, después, siguen los mansos de Macua.

“Estos cabestros hacen bien su trabajo, pero son más lentos que los toros. A los corredores nos gusta más como este año”, explica Pablo Sánchez, un mozo habitual de Plaza del Ayuntamiento con Mercaderes, punto donde los morlacos ya sacan ventaja a sus “guías”. “Venían endiablados”, comenta el castellonense Alberto Gervasiez, corredor en Santo Domingo, tras la carrera de Núñez del Cubillo.

En 2023 están los ejemplos de las actuaciones fugaces de Farfonillo, de Núñez del Cubillo, Chillón, de Cebada Gago, o Judío, de Fuente Ymbro. “Los bueyes entrenan muy bien, pero estos toros están viniendo mucho más preparados que nunca”, decía el pastor Víctor Navas ayer por la mañana.

“Los toros en el encierrillo no han arreado nunca como lo están haciendo ahora. De hecho, los de ayer -por el encierro del lunes- ya sabíamos que iban a arrollar”, confiesa sobre la carrera en la que tres mozos fueron volteados en 25 metros de Estafeta.

Para Navas, uno de los factores que ha podido determinar la mejor preparación de los toros ha sido la climatología y su año de pocas lluvias. “Si llueve poco pueden entrenar más. Los sacan más en los tauródromos que tienen en las ganaderías”, explica. “Si llueve más pues a la mejor no los sacan tantos días a entrenar por el tema barro, resbalones, lesiones...”, argumenta desde su perspectiva de pastor.

Aunque explica, que aunque tengan buena forma física no hay que dar por hecho que liderarán la manada porque hay otros muchos condicionantes como “posibles resbalones” que perjudiquen en el ritmo de carrera. “Ahora los corredores no se pueden quejar con el tema de que no pueden coger toro”, dice entre risas Navas. Veremos en los próximos días si continúa esta tendencia, que parece que sí.