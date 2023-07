Doble cornada en 15 minutos

Apenas había arrancado la corrida, apenas habían transcurrido 15 minutos desde el paseíllo, y ya se mascaba la tragedia. El veterano torero madrileño Fernando Robleño fue cogido en el inicio de su faena con la muleta al primer astado de su lote, Cumplidor. El toro de José Escolar, de 595 kilos, lo cogió con violencia, lo volteó y le propinó dos cornadas. Fue trasladado, en volandas, a la enfermería de la plaza y fue operado de urgencia en sus quirófanos.

El parte médico del cirujano jefe, Ángel Hidalgo, se conocía al filo de las ocho de la tarde. “Lesión por cuerno de toro en cara interna del muslo izquierdo, con dos trayectorias, una superficial de 12 cm, y otra profunda de 10 cm, que pasa por debajo del músculo sartorio y disecando la arteria femoral”, afirmaba, apostillando que el pronóstico del torero era “menos grave”. Fue trasladado al hospital.

A su llegada a la plaza, Robleño aseguraba a este diario que para él se trataba de “una tarde muy importante”. “Fíjate los años que llevo en mi carrera y estoy emocionado”, refería con la voz algo entrecortada. Había estado presente antes en siete Ferias del Toro, la última en 2019, con un balance total de una oreja cortada. “No es una plaza en la que haya tenido especial suerte. Siempre he dado todo lo máximo de mí, pero también es cierto que siempre me ha tocado enfrentarme a corridas complicadas. Pero lo importante es estar aquí y ojalá hoy sea el día”, aseguraba, sin conocer todavía el crudo destino que le aguardaba.

DN

Este percance llevó a reconfigurar la corrida, y los otros dos toreros tuvieron que dar muerte a tres toros cada uno. Una tarde soleada y calurosa, a más de 30 grados, que comenzó con las peñas en silencio en el primer toro en recuerdo de Germán Rodríguez, muerto por disparos de la policía en los Sanfermines de 1978.

Juan del Álamo, único triunfador de la tarde, había sido el primero en acceder al patio de cuadrillas, casi media hora antes del paseíllo. “Vengo con la ilusión de triunfar. Con los nervios normales y lógicos a una feria tan importante como esta. Con muchas ganas de poder encontrarme con un toro bueno”. Desde 2018 no acudía a Pamplona. “La última vez triunfé con una corrida de Cebada Gago, corté 1 oreja. Tengo muy buenos recuerdos de aquella tarde y Dios quiera que hoy pueda refrendar”.

Este sábado cortó una oreja al tercero de la tarde. “Por momentos lo he cogido y lo he disfrutado. Por el pitón izquierdo había que esperarlo mucho pero lo he disfrutado”, dijo a los micrófonos de Mundotoro TV. Brindó esta faena al doctor Enrique Crespo, que le operó en la última cogida.

Por su parte, el matador debutante, Borja Jiménez, también acabó la corrida lesionado y pasó por la enfermería (contusión en cara interna de muslo derecho, pronóstico leve). Brindó el cuarto toro a Damián Sánchez, Alcalde de Sol. Llegaba a la plaza “con mucha ilusión, muy responsabilizado y con muchas ganas”. Su última participación en Pamplona, como novillero, fue en 2014 y cortó 3 orejas. “Estar en esta plaza hace que se te puedan abrir las puertas de otras. Dios quiera que los animales ayuden un poco y hoy también podamos triunfar ”. No pudo ser.