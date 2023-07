Antonio Garamendi, un "torero" de Getxo que no elige ganadería

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi Lecanda (Getxo, 1958) viajó en la noche del 6 de julio hasta Pamplona para estar ayer, a primera hora, en el balcón del Ayuntamiento para ver en directo el encierro. De riguroso blanco y rojo, le acompañaba su mujer, María Acha Satrustegui. Le había invitado el presidente de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), Juan Miguel Sucunza, también acompañado por su esposa, Beatriz Guibert. Las dos parejas se acercaron al Baile de la Alpargata. Allí, el vizcaíno contaba que ya con “unos 20 años” se bautizó en los Sanfermines. “Guardo un maravilloso recuerdo”, contaba.

-¿Corrió el encierro?

- Los toros me toca correrlos ahora, respondía haciendo gala de sentido del humor

- ¿El toro más difícil?

-Creo que no son los de Pamplona. Hay muchos. Yo soy torero, pero no elijo la ganadería. Me toca de distintas ganaderías...

Garamendi, que calificó a Sucunza de “inmejorable anfitrión”, tenía previsto pasar un día taurino, que incluía ver la corrida de La Palmosilla. “Hacía 15 años que no venía, pero Sanfermines es una fiesta maravillosa, que traslada una gran imagen de esta tierra, con grandes personas”. Sobre la demonización de los toros, el presidente de la CEOE decía: “Hay que apoyarlos porque es parte dela cultura y, por tanto, es algo importante para Pamplona”.