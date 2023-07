Espartaco y su luna de miel secreta en Sanfermines

Corrían los Sanfermines de 1991 y Juan Ruiz ‘Espartaco’ (Espartinas, 3 de octubre de 1962) lideraba con holgura el escalafón taurino. Las fiestas de Pamplona sirvieron entonces de coartada al torero ante quienes seguían de cerca su romance con Patricia Rato. “Me casé en secreto en la noche del 7 de julio y, enseguida, me viene a torear a Pamplona. ¡Quién se iba a imaginar que estaba casado si tenía cartel en Pamplona! Nadie lo sabía, pero cuando vine aquí estaba en plena luna de miel, pero no lo imagina nadie”, recordaba ayer el de Espartinas con sonrisa pícara en el Baile de la Alpargata.

Espartaco recuerda bien que toreó dos ejemplares del hierro de Sepúlveda y que cortó cuatro orejas, uno de sus muchos triunfos cosechados en la monumental navarra. La hemeroteca de Diario de Navarra lo confirma. Fue la tarde del 12 de julio, compartió cartel con El Niño de la Capea y Ortega Cano. Con este último abriría la puerta grande sin que nadie sospechara su nuevo estado civil, ya que la fue la misma pareja la que, meses más tarde, distribuyó fotos a los medios y dio a conocer la noticia de su enlace.

El ahora ganadero iba acompañado de Juan (su hijo pequeño y único varón de los tres hijos que tuvo la pareja, divorciada en 2010). Orgulloso, el de Espartinas contaba que su hijo está a punto de finalizar Farmacia en la Universidad de Navarra y que es el “culpable” de que haya conocido la fiesta navarra al margen de los toros. “Pamplona ha significado mucho en mi vida profesional, pero ahora me encanta el ambiente festivo y compartir tiempo con mis buenos amigos navarros”.

Su hijo se confiesa “un enamorado de Pamplona” y se muestra feliz de su experiencia como universitario. “Me traje a mi padre a Pamplona hace unos tres años porque quería que viera la fiesta de otra manera, más allá de los toros. Y, ahora, prácticamente viene una vez al mes, siempre que puede”, explicaba el joven. Según su padre, que el hijo no haya seguido sus pasos y apostado por los estudios es una buena decisión. “Ha hecho mucho mejor que yo”, decía.

Ejercían de anfitrionas dos amigas: Lourdes Goicoechea (exconsejera de Economía) y la directora de Digestivo de la Clínica Universidad de Navarra, Maite Herráiz Bayod. ¿Cómo surgió esa amistad? “Éramos admiradoras del toreo y lo conocimos hace muchos años. A la salida de los toros, una tarde nos presentamos y le dijimos que nos tenía para lo que quisiera. Poco a poco, la relación se ha ido estrechando y hoy somos muy buenos amigos”, contaba Goicoechea.

Tal es la amistad, que según la responsable de Digestivo de la CUN cuando Osasuna viajó a Sevilla a jugar la Copa del Rey el pasado 6 de mayo, las dos se alojaron en la finca de Espartaco y aprovecharon la estancia para dar rienda suelta a su faceta torera. Se pusieron delante de una becerra. “ ¿Cómo no me voy a animar si tenía a mi lado a un gran torero?, comentó Herráiz. “Yo no me animé, pero mi marido sí y disfrutamos mucho”, concluye la expolítica.