Cristiano marca en Pamplona

¡Ya llegó! La víspera del chupinazo sirve como primer capítulo de la fiesta taurina en la capital navarra. La tradicional novillada es cita ineludible para una afición que despidió su atuendo habitual y este jueves toma como uniforme la indumentaria blanca y el pañuelico rojo.

Dio la hora y se abrió el portón del patio de cuadrillas. Christian Parejo, Marcos Linares y Cristiano Torres trenzaron el primer paseíllo del serial sanferminero. Salió el primer novillo de Pincha, un burraco que fue aplaudido. Parejo lo recibió con un farol de rodillas en el tercio y ya erguido toreó por chicuelinas. Molestaba el viento y el novillero gaditano toreó con de capote bajando las manos. No se empleó en el caballo. El animal, que fue noble, se vino abajo en la muleta de Parejo que no acabó de acertar con el toque. Finalizó la faena entre los pitones. Falló con la tizona y su labor fue silenciada. El que hizo cuarto fue un animal paradito con mucha fijeza. Parejo mostró buenas maneras con la pañosa y supo aguantar la embestida, a veces renqueante, del animal. El novillero buscó siempre la colocación y firmó algún natural muy encajado. Dejó una estocada que no agarró. Escuchó un aviso y, tras buscar el abrigo de las tablas, el novillo dobló.

El segundo fue un animal exigente y con codicia. Marcos Linares lo recibió por verónicas con los brazos muy sueltos. Remató con una media graciosa. El de Pincha fue muy castigado en varas. El novillo era exigente y el novillero causó grata impresión por sus buenas maneras. Linares echó la muleta, la dejó puesta y remató en la cadera. Hizo la cruz y dejó la espada arriba. No agarró e hizo uso de la cruceta. El novillo tardó en echarse. En el quinto Linares mostró que su toreo tiene mucha clase se lució a la verónica así como con la muleta. Buscó la colocación y bajó la mano. Firmó naturales encajados presentando los vuelos de la muleta con mucha suavidad. Tras ser volteado tomó la espada y no se mostró especialmente diestro con ella. El palco le mandó un recado.

Cristiano Torres no pudo lucirse con el capote, el animal le hizo un extraño y cuando quiso darse cuenta ya estaba el varilarguero en el redondel. En banderillas cortó a Rafael González justo en el embroque. Torres comenzó la faena de rodillas en los medios, el de Pincha se arrancó como un tren y el novillero se lo pasó por la espalda. El inicio fue de escándalo, se puso en pie y firmó una intensa tanda de derechazos. El animal tenía mucha calidad, era pronto y repetía. Faltó hacer las cosas más despacio. Se asentó para torear al natural pero el temple fue el gran ausente. No tuvo tino con el estoque lo que enfrió la petición de trofeos. La lidia del cierraplaza fue un poco caótica y el de Pincha se hizo dueño de la escena. Para cambiar las tornas Cristiano Torres comenzó la faena entre las rayas de picar de rodillas y acabó por los aires. Armó la faena sobre el pitón izquierdo, que tuvo mucha calidad. Torres estuvo asentado y valeroso. A veces se quedaba a merced del animal. Su arrojo llegó al tendido. Dejó la estocada arriba y cortó una oreja.