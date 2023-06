Traje de San Fermín: cómo vestir en sanfermines

“uniforme” del auténtico pamplonica. A partir de ahí los 'outfits' que se encuentra uno en Camiseta y pantalón de color blanco, pañuelo rojo, faja -también roja- anudada a la cintura y alpargatas blancas con cintas rojas. Este es el. A partir de ahí los 'outfits' que se encuentra uno en San Fermín son tan variados como heterogénea es la gente que visita Pamplona en estas fechas. Si es tu primera vez en esta fiesta, aquí tienes unos consejos:

1. Vístete de blanco y rojo. Eso está claro. Pero no seas demasiado literal y olvídate de ir de punta en blanco porque lo más probable es que te manches, sobre todo si vas al Chupinazo. Así que es una buena idea meter en la maleta ropa de estos colores a la que no le tengas demasiado cariño. Si no tienes, no te preocupes, hay muchísimas tiendas y puestos ambulantes que venden prendas para que te integres en la fiesta.

2. Apuesta por las zapatillas y renuncia a las chancletas o sandalias por el bien de los dedos de tus pies. Los pisotones y los cristales en el suelo son muy habituales.

3. Intenta que tus pantalones no lleguen hasta el suelo porque si no irás coleccionando toda la basura de los bares en los bajos. No hace falta que lleves bermudas o shorts, es suficiente con que te los remangues.

4. La faja debe anudarse en el lado izquierdo.

5. Recuerda que en Pamplona por la noche refresca bastante. La chaqueta o el jersey son imprescindibles.

6. Verás que algunos llevan anudado en la cintura un blusón -aunque a ti te parezca un mantel por el estampado-. Son mozos de peña.