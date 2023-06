El año de la despedida del Alcalde de Sol

En vísperas de entrega de vara de mando y últimos coletazos para dilucidar a quién debe corresponder portarlo, el más longevo en desempeñar un cargo de alcaldía, sin obligaciones ni poderes pero con mayor gracia y respaldo popular, se hará a un lado este 14 de julio en un ejercicio solemne pero lamentado para su legión de seguidores. Damián Sánchez Martínez dirá adiós como Alcalde de Sol después de más de 50 años saludando desde el coso con su frac, banda roja cruzada sobre el pecho y sombrero de copa que le da a su personaje un toque de distinción.

Intentará a sus 83 años de edad -dice- “desempeñar el personaje de siempre”, como la primera vez que abandonó su asiento en contrabarrera del tendido 6 para valerse de la complicidad del torilero que le abrió el portón con una “mirada simpática” y una orden que sonó a promesa: “¡Tú no saltarás!”. Cuando puso sus pies en la arena desempeñó la encomienda con la mayor de las elegancias posibles y el mejor recibimiento del público: Anudar el pañuelo a los toreros con la suerte de cara y el trofeo de las orejas en la mano.

Con la esperanza de ocupar un lugar en el burladero que no le obligue como antes descender de su agilidad, acogerá a cada afortunado diestro. Muchos -asegura- han sido los abrazos recibidos y dados, y múltiples las anécdotas protagonizadas con los maestros de la muleta, como la ofrecida por Sebastián Castella que declinó su gesto de imposición festiva por una razón de pensamiento y sentimiento: “Soy supersticioso”, escuchó del torero. “Le doblé el pañuelo y se lo di en la mano. Al año siguiente, cortó dos orejas, y al vernos nos dimos un abrazo. Le entregué el pañuelo doblado en la mano. ‘Ya ves te acuerdas del supersticioso’, me dijo”.

Casado, con un hijo con el que llegó a correr en el encierro en la cuesta de Santo Domingo, este jubilado de director comercial en una concesión de Seat-Volkswagen-Audi desconoce si tendrá sucesor al personaje que creó a partir de una reacción de un responsable municipal: “El personaje se me ocurrió una vez en la que, al parecer, algún representante del Ayuntamiento comentó que esto de vestir de chaqué para presidir una corrida no era de su agrado. Aquello no sentó nada bien”. Fue objeto de comentarios en prensa y tertulias. “Tenía amigos periodistas y una tarde me imaginé al personaje, medio en broma medio serio. Al regreso a Barcelona encargué el chaqué”.