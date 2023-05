La mayoría de las empresas que alquila balcones en San Fermín son americanas

La mayoría de las empresas de actividades turísticas que alquilan balcones para ver el encierro en Sanfermines son americanas y apenas un 10%, navarras. Son los datos que manejan sociedades locales que desde hace semanas completan las últimas plazas para las fiestas.

Mikel Ollo lleva 30 años alquilando balcones. Es guía turístico, creó su propia empresa, forma parte de Destino Navarra, semicooperativa de guías navarros y promovió junto con la web sanfermin.com el portal de internet Sanfermin by Locals, que ofrece distintas propuestas guiadas, entre ellas, los balcones. “No quiero resultar pretencioso, pero cuando me preguntan digo que el alquiler de balcones empezó conmigo, cuando un cliente americano me preguntó si podría ver el encierro desde un balcón. Una amiga de mi madre vivía en Mercaderes, le pregunté y me dijo sí mi chico, sí. Así empezamos. Hoy contamos con quince personas en un producto turístico que ofrece el alquiler, el desayuno y un guía oficial, es lo que más agradece el cliente, que alguien le explique lo que está aconteciendo en la calle”, sostiene Ollo.

En estas tres décadas, los balcones se han consolidado como un atractivo turístico y Mikel Ollo calcula que unas 8.000 personas pagan cada día por ver el encierro en directo en Pamplona.

Y repara en que de 100 euros que gaste un turista en estos servicios, casi 50 se quedan en las arcas forales o municipales a través de diferentes impuestos (IVA, IRPF...). “Otra cosa son las actividades visibles que funcionan sin facturas y también en Sanfermines ocurre. Alquileres a través de plataformas no regladas, la mayoría de Estados Unidos, que no tributan aquí”, subraya.

MENOS ENTRE PARTICULARES

Señala que esas 8.000 personas se sitúan en distintos tramos y alturas y que “es fácil ver a las 7 de la mañana, colas de personas que entran a un mismo portal”. De sus palabras se deduce que tal vez la actividad no esté del todo controlada. Las cifras son sencillas, apunta: “Solo en Estafeta hay cien números de cada lado. En dos alturas ya son 400 balcones, con una media de ocho o diez personas. A eso hay que sumar la zona de Mercaderes, el Ayuntamiento y Santo Domingo”.

Destaca Mikel Ollo que el alquiler entre particulares es residual, cada vez más reducido. “Desde luego lo de los carteles en la calle ya no se ve, alguno hay, pero muy pocos. Y hay quien los ofrece por plataformas como Wallapop o incluso portales de productos de segunda mano”, afirma. “Ahora ya todo es online, pero el cliente quiere cada vez más pago seguro y factura”, añade.

En tres décadas han tejido una red de clientes y también de propietarios. Hay quien repite varios años, pero son minoría. Lo que sí funciona es el boca a boca. Personas que han estado y lo recomiendan a amigos o familia.