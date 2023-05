Anglosajones y orientales vuelven a Sanfermines en cifras prepandemia

“Hace unos minutos he recibido una llamada de una mujer desde India, interesada en alquilar un balcón para el 13 o el 14 de julio”, apuntaba este martes 16 de mayo Mikel Ollo, guía turístico oficial. Incidía al tiempo en La pandemia segó cualquier normalidad en los Sanfermines y el regreso de la fiesta en 2022 no trajo consigo a la radiografía del paisanaje habitual en las últimas décadas: riadas de anglosajones, estadounidenses, australianos, canadienses o ingleses y un número cada vez mayor de orientales: japoneses, coreanos, chinos. “El año pasado vinieron muy pocos, sobre todo orientales y australianos. Aunque ya era factible viajar, la gente aún tenía miedo y este año hay más afluencia de turistas de Canadá y Estados Unidos, con cifras similares a la de 2019. Y entre los clientes asiáticos faltaban aún los procedentes de China que en 2019 supusieron el 10% del total de reservas, pero ya empiezan y eso que ellos no obtienen los visados hasta última hora, pienso que aún cerraran reservas en junio”,, apunta. Tendrán que apurar porque hay muchos hoteles ya completos y las habitaciones escasean. Los visitantes, sea cual sea la procedencia, “piden principalmente encierro, balcón y, después, de manera más esporádica, visitas guiadas, restaurantes...”.

Y cada vez más, subraya Mikel Ollo, reciben a grupos reducidos, incluso una familia, una pareja o una persona que quiere un guía en exclusiva.