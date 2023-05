Raúl López Martín, autor del cartel de San Fermín: "Esto es como ganar un Oscar o un Mundial; lo máximo"

Raúl López Martín (Barakaldo, 1971) llegó a Estella con su familia cuando tenía 6 años. Si pone su nombre en google acompañado de la palabra “culturismo” verá cómo las gasta este deportista y diseñador, que en su segundo año como finalista del certamen de San Fermín, Licenciado en Bellas Artes por al UPV,(Barakaldo, 1971) llegó a Estella con su familia cuando tenía 6 años. Si pone su nombre en google acompañado de la palabra “culturismo” verá cómo las gasta este deportista y diseñador, que en su segundo año como finalista del certamen de San Fermín, ha logrado el primer premio (6.000 euros). A partir de este momento, Instante, el cartel con el que ha ganado el concurso adquiere una dimensión estratosférica y universal.

¿Qué sentimiento le invadió al conocer que era el ganador?

Alegría. Una emoción desmesurada. Me lo comunicaron hace una semana. En ese momento estaba trabajando y lo que me vino a la cabeza fue toda mi trayectoria, todas las veces que me he presentado, todo lo que ha pasado hasta llegar a este momento... Fueron muchas cosas. Porque estaba en el trabajo. Si llego a estar en casa, lloro. Fue un cúmulo de emociones.

Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de diseño gráfico y con mucha experiencia en cartelería. ¿Qué supone entrar en el selecto grupo de carteles que anuncian San Fermín más allá de los 6.000 euros del premio?

Yo siempre he dicho que la dotación económica de un premio, que siempre viene muy bien, no es el motivo por el que valoro un concurso. A mí me tiene que llamar. El de San Fermín es de los más importantes que hay y en el hay que echar toda la carne en el asador. No sé. Es como ganar un Oscar, el Mundial... Lo máximo. Después de todos los años que llevo haciendo carteles, siento que se me ha reconocido el esfuerzo. Pero se tienen que juntar muchas cosas: no solo si te lo mereces, el esfuerzo, los años que llevas haciendo, lo que has estudiado... Se mezclan muchas cosas. Y en este caso, le ha gustado al jurado y le ha gustado a la gente. Porque a veces, hace algo que piensas que va a gustar y no lo seleccionan. Y otras veces, estás en la final, pero a la gente no le gusta. Así que lo veía como muy lejano.

¿Tiene que darse una conjunción astral para pasar la criba del jurado técnico y que guste al público?

Se tiene que juntar todo, sí.

TÉCNICA ANALÓGICA-DIGITAL

El cartel está hecho con tinta real y después ha dado la forma del toro y del mozo con técnicas digitales.

Al hacer Bellas Artes, creo que no tocamos el ordenador en los tres primeros años. Cualquier trabajo que nos encargasen suponía estudiar ideas, documentar el trabajo, en qué nos hemos basado... Y eso se te queda como método de trabajo. Yel mío es investigar, ver, dibujar... Soy muy analógico.

De hecho, dice que acumula libretas desde hace 30 años llenas de ideas.

Sí. Y las guardo. Tengo muchísimas ideas. Pero no solo de carteles. También de procesos, de cosas. Bellas Artes me dio un poso de técnicas, de procedimientos, que luego, en el día a día de una agencia de publicidad, no te dejan utilizar. No puedes. No es viable. Tienes que ir mucho más rápido. Pero cuando es un cartel, que es para mí, me tomo mi tiempo. En este caso, utilicé lo analógico y lo digital. En digital juntaba todas las piezas que había hecho en analógico y le di forma.

Tipografía sin serifa.

Es una Bebas. Con la tipografía quise romper con la estética del cartel, que no tuviera nada que ver, que fuese muy legible y que fuese independiente de la ilustración.

LA IMAGEN UBICUA

Premio, reconocimiento, chupinazo en el balcón consitorial y su diseño por todas partes, incluidas miles de camisetas. ¿Cómo se enfrenta a toda esa avalancha?

Yo tengo en la cabeza qué va a pasar. Cuando ocurra, en el momento de vivirlo, de ver tu cartel por todas partes, a la gente disfrutando... Esto es una locura de fiesta a nivel mundial. Que todo el mundo lo tenga y que esté por todas partes va a ser muy abrumador. Me voy a hacer muchos vídeos y muchas fotos para tenerlo de recuerdo. Esto se vive una vez en la vida.

No es la primera vez que participa en el concurso de San Fermín. En otras ediciones con obras más de diseñador.

He tenido años de trabajar con conceptos. Hace muchos años hice uno que era un fondo blanco con el símbolo de “play” rojo como el pañuelo y el inicio de las fiestas. Estuvo seleccionado, pero no pasó de ahí. Otro año hice el cardiograma de un corazón con un latido más intenso cuando se acercan las fiestas. Es un sentimiento que no se suele representar. Era un cartel de concepto, de idea...

Exjugador del Izarra y culturista. Ha dicho que quedó cuarto del mundo. ¿En qué año?

En 2020. Quedé tercero de España absoluto, sexto en el campeonato de Europa y cuarto en el del mundo. Mi categoría es por edad. Como ya soy mayor, me ha tocado competir con gente de 10 años más jóvenes que yo.

¿Con cuántos años empezó?

Con 45. Yo siempre he estado bien físicamente, siempre he hecho deporte y el culturismo me ha gustado desde pequeño. Hacía pesas desde los 16 años. Y ha sido una experiencia increíble.

Tiene un perfil curioso. Diseñador y artista, culturista, exfutbolista, nacido en Barakaldo, aunque muy afincado en Navarra...

Yo soy navarro. Llevo aquí desde los 6 años. Es cierto que ser de Barakaldo es un orgullo. Hice allí la carrera y estuve trabajando muchos años. Mi familia es de allí y le tengo todo el cariño. Pero mi vida está aquí: fiestas de Estella, Sanfermines... Soy de aquí.

SER CONSCIENTE DE TODO

Dice también que nunca ha fumado ni bebido. Y en San Fermín corre el alcohol por las calles. ¿Cómo son los Sanfermines de un abstemio?

Yo me lo paso como un enano y no necesito nada. Los que me conocen, cuando me ven muy contento, me dicen, “ya llevas tres coca-colas, ¿eh?”. Yo soy el último que se puede ir a casa. El inconveniente principal es que eres consciente de todo. Y llega a un punto en que no puedes seguir el juego a la gente porque hay un desfase muy grande. “Ya no pinto nada”.

Sus amigos, encantados de tener a un chofer que no bebe.

Sí. Siempre he sido chófer. Me han parado varias veces a la salidas de pueblos en fiestas.

Desde esa lucidez sin alcohol, ¿qué momento le gusta especialmente de las fiestas? ¿Ha corrido el encierro?

No. Nunca. A mí me gustan las mañanas de San Fermín, el ambiente, la gente... La noche es una pasada. Lo que ocurre es que he visto situaciones un poco descontroladas. Parece que la gente de fuera cree que puede hacer cualquier cosa. Hay que tener un poco de cabeza, hay que disfrutar y respetar a todo el mundo.

DNI

​Raúl López Martín nació en la localidad vizcaína de Barakaldo en 1971, pero lleva viviendo en Estella desde 1977. Su padre, Raúl, llegó a la ciudad del Ega un año antes para trabajar en una fábrica de Murieta. En 1977, se desplazó toda la familia: su mujer Aurora y sus dos hijos, Raúl y Roberto. Licenciado en BB AA por la UPV ha trabajado en agencias de Pamplona como You Media y Alfaro y Berango. Ahora trabaja en una logística. Tiene un hijo, Noah, de 16 años.

