Balance de la hostelería: mucho público pero menos gasto

Gran afluencia de personas, pero más comedidas a la hora de tomarse un cachi, un calimocho o un combinado. Esta es la sensación de los hosteleros, corroboradas con las cifras provisionales que manejan las dos asociaciones, AEHN y Anapeh. En cuanto a las diez barras instaladas en la plaza del Castillo, la mayoría hace un balance positivo aunque admiten que las sesiones de DJ han atraído a “mucha chavalería que traía sus bolsas con bebidas que luego dejaban por el suelo”.

“Del 6 al 10 de julio eso fue la locura. A partir del lunes, Pamplona se quedó demasiado tranquila, con la gente de aquí. Ha habido mucho contraste”, explican Diego y Carlos, camareros de la barra del TinglaOut de la plaza del Castillo. Este local hace un balance “muy positivo porque nadie daba un duro por las barras”. Estos hosteleros, al igual que el encargado de El Kiosko y el Baviera, apuestan por repetir la experiencia en 2023.

Más dudas mostraban los dos bares de la cuesta de Labrit. “Un desastre, muy pocas ventas, ni aquí ni en Labrit. El alcalde se ha salido con la suya, pero nos ha hecho mucho daño. Esto se ha convertido en un macrobotellón a todas horas, lleno de críos y todo lleno de suciedad”, expresaban los dos camareros de El Born.

¿EL TRACTOR AMARILLO?

El Kabiya también destaca que lo ingresado en la plaza del Castillo no ha compensado el bajón de Labrit. “El tardeo no ha funcionado como se esperaba. Aquí no ha sonado El Tractor Amarillo, pero sí mucho reggaeton. Así que la plaza se llenaba de público juvenil. La gente de mediana edad se ha quedado sin un espacio para las fiestas”, opinaba Carlos Zoco, del Kabiya.

Los responsables del TinglaOut y del Torreón del Castillo coinciden en que las sesiones de DJ eran “como el flautista de Hamelin, atraían a la gente que estaba por San Nicolás o Estafeta. “Esto no le hacía mucha gracia a los hosteleros de estas zonas”, admiten.

El botellón y la venta de alcohol y bebidas en las tiendas, algunas con licencias exprés, son un año más la principal queja de los hosteleros. “Damos una imagen penosa de las fiestas y de la ciudad. El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento siguen sin hacer nada por evitarlo”, señala el gerente de la Asociación de Hostelería de Navarra (AEHN), Nacho Calvo. Aclara que en la plaza del Castillo y otras zonas se veían principalmente botellas de plástico, botellines de cerveza, latas de bebida y bolsas.

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh) apunta que la venta callejera sin licencia y los locales con licencias exprés han hecho mella en la facturación. “Si bien la inflación ha tenido consecuencias en la facturación, esta también se ve afectada por la excesiva presencia de negocios con licencias exprés que surten de comidas y bebidas en condiciones de abuso de competencia; con una normativa mucho más laxa que la que se exige a los bares y restaurantes”, señala Anapeh en un comunicado.

"LA GENTE MIRA EL PRECIO"

Ambas asociaciones de hostelería concluyen que la facturación ha sido inferior a la de 2019, según las cifras económicas de los distribuidores y del stock que han acumulado los hosteleros al término de las fiestas. Así, a los hosteleros de la plaza del Castillo les ha sorprendido que buena parte de los clientes “preguntaban y comparaban precios”. “Todo el mundo mira muchísimo los precios. Las barras de la plaza han tenido precios ajustados para ser la zona que es”, comentaba Iñaki Chamorro, de El Torreón del Castillo.

Anapeh señala que el descenso de público se notó desde el mismo domingo día 10. Según Anapeh, durante los cuatro primeros días de fiestas se ha notado la presencia de valencianos, madrileños, catalanes y vascos. “Entre el público extranjero destacan los franceses y americanos. Se echa en falta sin embargo a turistas británicos y australianos”, añade la asociación.

LA OLA DE CALOR

Los Sanfermines han sido unas fiestas de contrastes desde el punto de vista meteorológico. Diego y Carlos, del TinglaOut, recuerdan el chaparrón del día 6: “La gente venía empapada a pedir calimochos”. Con la ola de calor, las condiciones de trabajo en las barras han sido especialmente duras. Iñaki Chamorro muestra las quemaduras del brazo “por el reflejo del sol en la barra de aluminio”. Hasta las 7 o las 8 de la tarde no llegaba la sombra. Por este motivo, algunas de las barras han retrasado su horario de apertura.

EL DEPÓSITO DEL AGUA

Las diez barras contaban con un pequeño fregadero con ruedas, en cuyo interior había dos garrafas de agua de 10 litros, una de agua limpia y otra de residuales. Según explican, entre cuatro y seis veces al día tocaba reponer y vaciar. “No ha sido tanto engorro. Al no tener comida, apenas se utilizaba para lavarse las manos”, comentan.

"PAZ SOCIAL" EN LA PLAZA

A pesar del calor y de la incomodidad que supone trabajar en un espacio de 10 metros cuadrados, los hosteleros destacan el “gran ambiente de compañerismo” y la “paz social”. “Después de todas las criticas que no ha tocado escuchar, nos hemos sentido muy respaldados por los clientes y por el público en general. Ha habido buen ambiente en la plaza, con ausencia de incidentes ni quejas del vecindario”, afirma Santos Muñoz, del Baviera. Fabián, del bar El Kiosko, concluye que las barras han descongestionado la zona de terrazas y los soportales.