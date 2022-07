El amigo de fuera se suelta

A estas alturas de fiestas, el papel de cada uno de la cuadrilla está más que repartido. Hoy analizaremos el del colega que viene de fuera. Esta idea comenzó antes del día 6 buceando entre cubos de ropa de E. Leclerc mientras vestía a un amigo madrileño que estudió cuatro años en Pamplona. La pandemia, entre otros motivos, ha hecho que sean sus primeros Sanfermines. Basta con decir que se presentó con un pañuelo de papel de fumar de Ballantine’s para situar el nivel en el que se encontraba.

-Quita eso de mi vista, anda.

Este colega, de primeras, adquirió la etiqueta de ‘el de fuera’ para ‘los de dentro’. Porque claro, aprenderse su nombre es demasiado. A uno le preocupa cómo le acogerán. De todos modos, en la cuadrilla hay una regla casi científica validada en innumerables ocasiones. Así reza: el que no se adapta es porque no quiere. El primer día sucedió lo que esperaba: el “efecto rémora”. El tiburón, en este caso el anfitrión, avanzaba firme agilizando los tapones de San Nicolás, Calderería y Estafeta. ‘El de fuera’, cual rémora, se pegaba y avanzaba. Ese avance también fue personal. El día 6 dio un poco de guerra porque se dormía, pero aguantó hasta el encierro. Ya el 7, por la tarde, en los toros, se soltó del todo. Claro, acostumbrado a la fiesta del teatro Barceló y a los ‘copeos’ en casas, donde suele salir un amplio sector capitalino, supongo que impactará vivir una tarde de desenfreno en andanada. ‘El Madrileño’, como le llaman ahora, se junta siempre con los mismos. Sobre todo con ‘Andresico’, que es del Madrid. Llevo sin estar con él desde las dianas que salieron ayer de San Saturnino, pero creo que es buena señal. Antes de que estallara el chupinazo dejamos bien claro que nuestro punto de encuentro sería el frito de huevo del Río. Uno paga él, otro pago yo. Corto esto, que quedan los dos mejores días de Sanfermines por delante. Los de menos gente. Solo los de casa con los mejores de fuera. Miedo me da San Isidro y sus calamares.