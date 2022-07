Ocurrió en Lasarte. En la soledad de un descampado. Cuando el reloj hurtaba diez minutos a las cinco de la tarde. Sin embargo, aquellos dos disparos cobardes, descerrajados por tres terroristas aún más pusilánimes, no se perdieron en el silencio. Explotaron a 75 kilómetros de allí, acertando de lleno en el corazón de la fiesta. había aparecido el cuerpo de Miguel Ángel Blanco con dos tiros en la nuca. Como un escalofrío imposible de creer, el canto a la vida que supone la fiesta de Era la tarde del 12 de julio de 1997. Hoy hace 25 años. Y el corazón de la fiesta, al igual que el del malogrado edil de Ermua, se paró. Cuando el reloj hurtaba diez minutos a las cinco de la tarde. Sin embargo, aquellos dos disparos cobardes, descerrajados por tres terroristas aún más pusilánimes, no se perdieron en el silencio. Explotaron a 75 kilómetros de allí, acertando de lleno en el corazón de la fiesta. Pamplona, como el resto de España, llevaba 48 horas con un nudo en la garganta cuando conoció la noticia de que. Como un escalofrío imposible de creer, el canto a la vida que supone la fiesta de San Fermín dejó de tener sentido.. Hoy hace 25 años. Y el corazón de la fiesta, al igual que el del malogrado edil de, se paró.

La mañana ya había amanecido extraña en Pamplona. El encierro de Astolfi, el sexto de la feria, dio paso a una manifestación multitudinaria en Pamplona. No sería la única de aquel sábado. Miles de pamploneses reclamaron durante más de 3 horas a ETA que no cumpliese con su amenaza. Que tuviese alma y dejase en libertad al concejal del PP secuestrado dos días antes. No les escucharon. Cuando apareció el cuerpo del edil, aún aferrado a un hilo de vida, la corporación pamplonesa se reunió de urgencia y acordó suspender las fiestas hasta el día siguiente. Unanimidad en los 24 concejales de UPN, CDN, PSN e I-U. También hubo unanimidad en los tres de Herri Batasuna. Pero en lo contrario. Se esfumaron de la tierra en aquellas dramáticas horas.

La corrida de toros, epicentro festivo, no llegó a celebrarse. Higares, Sánchez y Valderrama se quedaron sin paseíllo al suspenderse el festejo a las 18.30 h. De la celebración de la vida se pasó a la consternación de la muerte. Al enojo. Más de 30.000 navarros cambiaron la hora de cenar por gritos de Basta Ya a ETA. Y junto a ellos, hubo otra marcha aquel día: a la Plaza del Ayuntamiento. Para colgar miles de fajas y pañuelos en un símbolo: Se acabó la fiesta.

DÍA 12

Javier Sesma

ETA DESOYÓ EL GRITO DE LOS PAMPLONESES

Durante 3 horas, entre las 13 y las 16 horas, miles de navarros hicieron un alto en la fiesta para concentrarse en la Plaza del Castillo y pedir la liberación del de Ermua. “La sociedad ha actuado para evitar un asesinato”, se dijo allí.

Jorge Nagore

LOS 6.000 LAZOS AZULES

Gesto por la Paz, convocante de la concentración, repartió 6.000 lazos azules, colocó uno gigante abrazando el kiosko de la Plaza del Castillo y envió al cielo otro de grandes dimensiones elevado con globos. De nada sirvió.

Jorge Nagore

LA MIRADA PERDIDA

El matador Óscar Higares mira al infinito a la espera de conocer la decisión de la autoridad de la comisión taurina. El ultimátum de ETA había finalizado a las 16 h y a las 18.30 se decidió la suspensión. Él, Sergio Sánchez y Domingo Valderrama se quedaron sin hacer el paseíllo.

Jorge Nagore

CANCELACIÓN EN PLENO PULMÓN DE LA FIESTA

El cartel luminoso de la Plaza de Toros anunció pasadas las 18.30 horas la suspensión de la corrida. La mayoría del público aplaudió la decisión y unos pocos manifestaron su desacuerdo. El coso se vació sin incidentes.

Iván Benítez

EL MENSAJE AL 'PUEBLO DE PAMPLONA'

Nada más conocerse la noticia de la aparición del cuerpo de Miguel Ángel Blanco en Lasarte, Javier Chorraut, alcalde de Pamplona por CDN, se puso en contacto con todos los ediles. 24 de los 27 (HB no acudió) acordaron por unanimidad un comunicado leído con un megáfono desde el balcón del Ayuntamiento: ‘Pueblo de Pamplona: la banda terrorista ETA ha demostrado que carece de la mínima sensibilidad humana’, comenzaba. Eran las 8 de la tarde y se anunciaba la suspensión de las fiestas hasta las 09 horas del día 13 para un pleno extraordinario.

Iván Benítez

PAMPLONA APLAUDE LA SUSPENSIÓN

Más de 2.000 personas se congregaron espontáneamente en la Plaza del Ayuntamiento para seguir la decisión del alcalde. Aplaudieron cuando Javier Chorraut (CDN) anunció la suspensión. “Libertad, libertad”, “Asesinos” y “¿Dónde está HB?” fue lo más coreado.

Iván Benítez

30.000 PAMPLONESES GRITARON 'BASTA YA' A ETA

Hacia las 21.30 horas, una manifestación multitudinaria se dejó la garganta en el Paseo de Sarasate en un clamor contra la banda terrorista: “Basta ya”. Miguel Sanz , presidente foral, muy emocionado, se mostró “orgulloso del pueblo navarro”.

Iván Benítez

FIN DE FIESTA ADELANTADO

La tradicional imagen de la medianoche del 14 de julio se adelantó dos días. Miles de Pamploneses se despojaron de pañuelos y fajas y los anudaron a la reja del ayuntamiento tras conocer que ETA había disparado a Miguel Ángel Blanco. No había ganas de fiesta.

DÍA 13

LA CALLE CAMBIÓ DE BANDO

De la esperanza del 11 de julio se pasó a la estupefacción del día 12 por la barbarie de ETA. Y de ahí, a la ira. Las primeras horas de aquel domingo de hace ahora 25 años estuvieron llenas de tensión. Nada más certificarse la muerte de Miguel Ángel Blanco, un grupo de radicales prendió fuego a los pañuelos anudados al Ayuntamiento. Después, lanzaron cócteles molotov a los bomberos. Hubo conatos de pelea por toda Pamplona, también en Berriozar, donde se intentó quemar la sede de HB. En la del Casco Viejo, Policía Nacional tuvo que protegerla ante el enojo de unos 300 mozos que pidieron cuentas a los abertzales tras manifestarse por el recorrido del encierro. Enfrente, 50 simpatizantes de HB lanzaron Goras a ETA y protagonizaron enfrentamientos con manifestantes y con la policía. Desde aquellas horas, la calle ya no fue suya.

Jorge Nagore

LA POLICÍA PROTEGE LA SEDE DE HERRI BATASUNA

Durante la madrugada y primeras horas del 13 cientos de personas se congregaron ante la sede de HB en la Calle Mayor para mostrar su ira frente a los abertzales. Colgaron pañuelos rojos de la puerta y un cartel con el lema ‘Basta Ya’. Policía Nacional tuvo que proteger la sede, a la que se lanzó botellas y pintura roja. Lo más cantado: “Dónde están, no se ven, los votantes de HB”.

CALLEJA

HB SE ESFUMA DEL PLENO

A las 09.38 horas comenzó un pleno extraordinario del Ayuntamiento al que acudieron 21 concejales de UPN, CDN, PSN e I-U. Todos vestidos de calle. Los 3 de HB: Koldo Lakasta, Alberto Petri y Santiago Quiroga no se presentaron. Horas después dijeron que “grupos de supuestos incontrolados se lo habían impedido”. El pleno ratificó la decisión de suspender las fiestas 24 horas, hasta las 9 de esa tarde, y condenó el asesinato perpetrado por ETA.

Javier Sesma

MANIFESTACIÓN EN LUGAR DE ENCIERRO

Desde las 8 horas, una manifestación espontánea recorrió el trazado del encierro en un recorrido de ida y vuelta. En su tramo más numeroso reunió a más de medio millar de mozos que no pararon de gritar en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y contra ETA. Policía Nacional los escoltó para evitar enfrentamientos con medio centenar de radicales que esperaban en la Plaza del Ayuntamiento. “ETA, dimite, el pueblo no te admite”.

J.A. Goñi

ENFRENTAMIENTOS ENTRE MOZOS

Durante buena parte de la madrugada y al amanecer se sucedieron los enfrentamientos entre grupos de mozos cerca de la plaza consistorial. Pasadas las 9 horas, se llegó a las manos al haber una cincuentena de simpatizantes de HB que lanzaron Goras a ETA. En una imagen desconocida en Pamplona, hubo un cara a cara entre pacifistas y violentos. “La calle es nuestra, sois cuatro gatos”, les gritaron a los abertzales.

Javier Sesma

UNA VEINTENA DE HERIDOS Y UN DETENIDO

A las 05 horas un grupo de radicales prendió fuego a los pañuelos rojos anudados a la verja del Ayuntamiento y lanzaron cócteles molotov a los bomberos que fueron a apagarlo. En las horas de enfrentamientos con los radicales intervino un centenar de agentes de Policía Nacional y 40 de Policía Municipal. Se registraron 18 heridos por cortes y golpes, un detenido por atentado a la autoridad y 3 policías heridos, uno de ellos con una fractura en la nariz.