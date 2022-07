Llevo algunos días intentando acordarme de la primera vez que mi padre me llevó de la mano a San Fermín. Pienso, rebusco en la cabeza. Imagino. Y nada. Imposible. La memoria es caprichosa y me hurta ese recuerdo. Es lógico. De aquella imagen evocada ya no queda ninguno de los protagonistas. Al progenitor se lo llevó la vida demasiado joven. Cuarentaypocos. Un crío. Y el niño, que entonces tendría 4 años, es hoy el adulto al que le toca abrir los caminos de la fiesta a sus hijos. Y no es algo nuevo, pero en los Sanfermines de los reencuentros, los de recuperar emociones, cada momentico abre el cajón de la memoria. Y hoy es 11. El día del niño, y los flashback se disparan.

Entre el 6 y el 14 de julio infantil el álbum mental etiqueta cientos de fotos: la del vino dulce en las barracas con un robot en un barril que quitaba el miedo de otro autómata: el de la casa del terror. La de taparse los oídos en la traca final de los fuegos artificiales. La primera hamburguesa grasienta en La Polilla. Chupinazos en una Plaza del Castillo muy diferente. La del regusto salado del pollo asado de las casas regionales. Barquillos en el Paseo Valencia. La cadena de música que tocó en la Tómbola. Jotas. Pétalos de flores volando al viento en la procesión. Hinchables. Charangas. O aquel primer madrugón para ver el encierro aterido de frío y los churros con chocolate de después.

En algún momento indefinido pasé de anudar mi faja a la de mis hermanos para no perderme a escribir mi número de móvil con imborrable en los brazos de Adrián y Marcos. Ahora soy yo el que paga los fritos. El que espera en las colas de Menudas Fiestas. Quien les acompaña a los primeros bailes. Y el ciclo reverdece en un San Fermín eterno: hace un año llegó Miguel a nuestras vidas para reiniciar el reloj. Está a punto de echar a andar. Mila y yo le cogeremos las manos y le subiremos hoy a Pamplona. A sus primeros Sanfermines.