Funcionarios de La Haya 'inspeccionan' la fiesta

¿Qué tienen en común una coreana del sur, un madrileño de madre navarra, un holandés, una rumana y una estadounidense de Georgia? Pues, a parte de que este domingo 10 de julio bailaron el 'No romas más' de Coyote Dax en el Nuevo Casino después de saborear un chocolate con churros, es que son funcionarios y compañeros de trabajo en un organismo internacional en La Haya relacionado con los derechos humanos.

El ‘culpable’ de que este variado ramillete de funcionarios decidieran utilizar unos días de sus vacaciones para conocer los Sanfermines es Juan Antonio Escudero Lobato, un abogado cuya abuela era de Bigüézal aunque asentada en Pamplona, donde nació y se crió su madre, Rosa Lobato Tabar, hasta que se casó y se fue a vivir a Madrid. “ De niños hemos venido mucho a casa de mi abuela en la calle Amaya. Ahora, mi madre es mayor y vengo a casa de mi hermana Laura”.

Juan Antonio, allá, en su despacho de La Haya, entre informe e informe, les hablaba de los Sanfermines a la compañera coreana, rumana, americana y al compañero de Amsterdam. “Quería mostrarles qué es Pamplona, qué son las fiestas y les propuse venir para hacer algo como equipo. Se animaron y aquí estamos”.

La estancia de fin de estos funcionarios de La Haya se limita al fin de semana, por lo que la agenda era apretada. “Estamos durmiendo muy poco pero está mereciendo la pena. Lo estamos pasando estupendamente”.

"EJEMPLO DE DIVERSIÓN"

Irinka Dolidze es el nombre de la americana, que chapurrea el castellano. “La comida del asador es buenísima, con pimientos y la carne, nos encantó”, contaba la joven, aún “maravillada” por el ambiente “que crea el ir todas las personas vestidas igual. “Cuando Juan Antonio hablaba, realmente, no nos hacíamos a la idea. Hay que verlo para entenderlo de verdad”.

El grupo pudo ver el encierro en un balcón en La Estafeta y, después del baile de la Alpargata, iban a ver los gigantes, recorrido por Pamplona y, por la tarde, tenían pensado ir a la corrida y cerrar la estancia con los fuegos desde la terraza de Baluarte. “No sé si nos gustará ver morir a los toros, pero hay que verlo aunque sea una vez”, agregaba Irinka. El holandés Petar ter Bergh, en cambio, preguntaba:“¿Aquí no duerme nunca la gente? La ciudad no duerme”. La coreana Hyunsun indicaba que está mandado fotos a amigos de todo el mundo y que están “alucinando”. “El encierro me ha impactado mucho”. Al final, el veredicto de estos funcionarios era claro: “Hay que venir a Pamplona una vez en la vida”.