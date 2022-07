"El circo no debe morir"

Circo Holiday, que presenta su función del 1 al 17 de julio en su carpa instalada junto a las piscinas de "Mientras exista la sonrisa del niño, existirá el circo”. Así abre el espectáculo del, que presenta su función del 1 al 17 de julio en su carpa instalada junto a las piscinas de Artica . Un espectáculo tradicional dirigido a todo tipo de públicos, de niños a adultos.

Circo Holiday es una compañía familiar que nació en La Rioja. El grupo empezó su marcha en 1987, aunque lleva generaciones ofreciendo diversión y entretenimiento por diferentes ciudades españolas. Durante dos horas los espectadores pueden disfrutar de malabares, trucos de magia, trapecistas y payasos entre otras representaciones, incluyendo ‘La Granja de Aron’ para los más pequeños.

Irati Aizpurua

DIVERSIÓN SIN ANIMALES

El uso de animales en circos fue prohibido en 2017 a partir de una ley nacional. Desde entonces, la compañía prescindió de ellos, tanto de los animales salvajes como domésticos. “Nos hemos renovado a los tiempos modernos y poco a poco nos vamos adaptando”, explicó el director del Circo Holiday y presentador de las actuaciones, Justo Sacristán. “El circo siempre ha sido, es y será el mayor espectáculo del mundo y no debe morir”, determinaba.

Sin embargo, explicó que la pandemia ha tenido un impacto negativo en el negocio de los circos. “Ahora la gente tiene ganas de barracas, ferias y fiesta, por lo que para ser Sanfermines no estamos trabajando todo lo que podríamos”, contaba. No obstante, Sacristán no pierde la ilusión y espera que se acerquen muchas más familias durante los próximos días, cuando las ganas de fiesta se hayan calmado. “La gente que ha venido nos ha llegado a decir que es el mejor circo que ha pasado por Pamplona en muchos años”, decía minutos antes de comenzar la función.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

Decenas de familias ya han disfrutado de los números circenses durante estas fiestas. Los pamploneses Juan Etxeberría e Irene Osés, junto a sus dos hijos pequeños, asistieron a una de las sesiones: “Estuvimos en un circo cerca de donde vivimos y como les gustó a los niños hemos decidido repetir”. Los cuatro esperaban antes de entrar al recinto con ganas de ver el espectáculo. “Nos hemos informado y puede estar bien”, dijo Juan Etxebarría.

El Circo Holiday es una oportunidad única para disfrutar las fiestas en familia . La compañía continuará su gira este verano por el centro y el norte de España (Vitoria, Noja, Palencia y Salamanca) hasta octubre. Una experiencia inolvidable que sin duda dejará sorprendido a más de uno.

Un espectáculo con espacio también para los magos y los cómicos

El espectáculo se inicia con una actuación grupal, acompañada de música y ambientada con luces de colores. En ella participan todos los miembros que llevan a cabo alguno de los números circenses de la tarde. Cada uno muestra en breves pero intensos minutos lo que son capaz de hacer, para después dar paso a la primera representación. Entre las actuaciones que le siguen, destaca el mago Joseph Magic Show, que deja al público atónito. Nada más empezar su show, aparece saliendo de su propio maletín. Las familias también disfrutan con el cómico Maike Torralvo y el payaso Chicharrin. Este último, a pesar de su corta edad, está a la altura del espectáculo y hace reír a pequeños y mayores. Ambos deleitan a los espectadores con una actuación musical de trompetas, bailes y algunas acrobacias. Tras la primera parte, hay un descanso de 15 minutos y el espectáculo se retoma después.