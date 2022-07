'Héroes' frente a escolares

"Ha tocado realizar un esfuerzo de héroes”. Sin duda no fue una tarde fácil para los diestros la de este sábado en la Feria del Toro. Y con esas palabras la valoraba precisamente el mexicano Joselito Adame, uno de los dos toreros debutantes ayer en la plaza de Pamplona. Los astados de José Escolar ofrecieron pocas opciones de lucimiento a los diestros, que se entregaron sin poder cortar trofeo alguno.

“Así ha tocado ante estos toros y en esta plaza. Era mi primera vez también con este hierro, pero creo que se han visto cosas súper importantes en mi evolución como torero”, apuntó Adame. “Vivo un momento bueno, estoy muy lúcido de ideas, con las cosas claras y sabiendo cada paso por qué lo doy”, añadió.

Otro de los dos debutantes, el madrileño Javier Cortés, se mostraba “encantado” de estar en la plaza de Pamplona. “Llevo todo el día disfrutando, y espero seguir disfrutando de la tarde. Contento y deseando hacer ya el paseíllo”, aventuraba desde el patio de caballos antes de que se iniciara la lidia. “Torear en Pamplona es algo muy bonito, yo creo que soñado por todos los toreros. Supone estar presente en la Feria del Toro, la feria más internacional taurinamente hablando”, consideró.

Al final de la tarde, se mostraba algo más contrariado. “Las posibilidades de los toros he intentado buscarlas, y creo que lo he conseguido. Mi segundo toro tenía mejor comportamiento, no lo piqué mucho, pero se ha venido muy a menos, y la pena es que no ha caído con el espadazo”, dijo.

DN

El ganadero, José Escolar, en declaraciones al Canal Toros de Movistar, refirió que “los toros han hecho lo que han podido”. “Era una corrida tan seria y fuerte que le ha faltado entrega. Pero en el comportamiento no ha sido difícil, salvo el quinto. Hubiera esperado mucho más”, defendió.

Fue atendido en la enfermería José Alberto Aponte ‘Candelas’, subalterno de la cuadrilla de Rubén Pinar, tras la lidia del quinto de la tarde, por una contusión en el codo derecho. Sufrió primero un revolcón en el tercio de banderillas, y después tropezó y cayó bajo las patas del toro cuando este ya tenía dentro la espada del matador.

Como hecho curioso, los tres diestros eligieron el color blanco como base para su atuendo. Dos vistieron de blanco y oro (Adame y Cortés), y el tercero (Pinar), de blanco y plata.

Siguieron también la corrida, desde los burladeros del callejón, los tres diestros que torean hoy: Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Valadez.

CONCURRIDO PATIO

En un concurrido patio de caballos, destacaba la presencia de un grupo de residentes de la Casa de Misericordia de Pamplona. “Vengo invitada por la Meca y esto encantada de estar aquí. Es mi tercer día en la plaza y tengo mucha afición a los toros”, aseguraba Mª Paz Arnedo Bienzobas, de 83 años y de Larraga, minutos antes del comienzo de la corrida.

También allí se encontraba, acompañado por el ilustrador pamplonés Mikel Urmeneta, el mexicano Carlos Manríquez. A sus 50 años, y natural de Tijuana, lleva viniendo a Sanfermines “desde 2002”. “A la corrida vengo todos los días, tengo abono. Y corro el encierro también cuando se puede”, explicaba, añadiendo que acumula algunos “sustos” en esta carrera matutina “en 2011, 2015 y 2019”. Para demostrar su afición taurina, lucía un tatuaje de un cuerno que ocupaba todo el antebrazo.

La ganadería de José Escolar había retirado días atrás al toro nº 40 Cazador II, cárdeno bragado meano de 510 kg (fue anunciado ayer, por error, en este periódico). En su lugar, corrió el encierrillo y el encierro el nº 21, Diputado, negro entrepelado de 560 kg. Este último fue lidiado ayer en tercer lugar por Javier Cortés.