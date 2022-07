El editor de Forbes recomienda la fiesta a Amancio Ortega

Cuando alguien escucha Forbes lo primero que piensa es en millonarios, en la popular lista solo reservada a un puñado de privilegiados. El madrileño, pero afincando en Ibiza, Andrés Rodríguez Sánchez es periodista, empresario y presidente de Spainmedia, una editorial de revistas como Forbes España. Este sábado 9 de julio, de blanco y rojo, se camuflaba entre los asistentes al baile de la Alpargata. “Son mis segundos Sanfermines pero ya voy a volver todos los años de mi vida. ¿Por qué no he venido antes? Me fui despistando, trabajé demasiado”, contestaba.

Andrés no dudó cuando se le preguntó a qué millonaria recomendaría disfrutar de las fiestas de San Fermín. “A Amancio Ortega porque da igual que tengas todos los millones del mundo que si no vienes a Sanfermines no te estas enterando de la vida”. Tal vez por eso, ha querido que sus dos hijos mellizos, Teo y Blas, conocieran el mundo del toro este año por primera vez en Pamplona. “Sorprende ver en directo el tamaño del toro y compararlo con el de una persona”, decía Teo, mientras que Blas, de todo lo visto desde que vinieron el viernes, se quedaba con el ambiente. “Es que la fiesta no para. La ciudad está siempre de fiesta”.

Para Andrés Rodríguez, que colabora en La Brújula de Onda Cero, en temas económicos, lo que España está viviendo es consecuencia de que "se ha gastado mucho dinero" y ahora toca un "ajuste". "Se le dice recesión y da miedo, pero lo que no se debe hacer ahora es seguir gastando dinero. Hay que ajustar para poder luego volver a gastar" añadía este amante de la fiesta navarra. También destacaba la singularidad de la plaza de toros de Pamplona. "Soy madrileño, casi del barrio de Las Ventas, y al principio, me chocaba el ruido pero ahora lo entiendo como algo propio de la fiesta. Me gusta cómo convive la música de La Pamplonesa y la charanga de la peña, lo que no me gusta es que la gente le dé la espalda al torero".