San Fermín para los peques

La Plaza de la Libertad se ha llenado de globos, burbujas y niños. Durante los días de San Fermín la zona del Monumento a los Caídos es el espacio para las Menudas Fiestas donde los más pequeños pueden disfrutar de las fiestas a su manera.

Detrás del monumento, Valeria García Villanueva y sus compañeras fregaban el suelo de una de las carpas de actividades de la Ludoteca para mantenerlo a punto. La lluvia del 6 de julio empapó las carpas por dentro y los suelos de plástico estaban llenos de agua.

Por este motivo no pudieron dar inicio a los juegos de mesa que tenían preparados. Pero desde el día 7 ya estaban en marcha: juegos de mesa, de arena y con fichas. “Estamos aquí durante todos los Sanfermines. Hay muchas ofertas de empleo en estas fechas y los horarios son súper buenos: 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde”, comentó García. Aquellos que trabajan en estos puestos tienen la flexibilidad de salir a festejar también, “pero siempre con responsabilidad”, como dijo la chica.

Al lado de estas carpas Teresa Rosell Muñoz tomaba fotos a sus dos nietos. Específicamente les tomaba fotos a sus pañuelos rojos. El de la niña tenía su nombre, Sofía, bordado con una imagen de San Fermín. El del niño tenía al kiliki Caravinagre estampado y el nombre Ivo bordado. La abuela con sus nietos estaban en la fila para los hinchables del espacio de Lacturale.

Irati Aizpurua

“Como toda mi familia está trabajando, he traído a los niños a la zona tranquila”, mencionó Rosell. Para la mujer, la única razón por la que baja de la granja a Pamplona es para estar con sus nietos por la mañana. Por eso piensa que es una tranquilidad que haya tantos espacios lúdicos para los más pequeños durante las fiestas: “En San Fermín hay actividades para todas las edades alrededor de Pamplona. Y para los niños, cada vez más”.

Otro abuelo que se encontraba en las Menudas Fiestas fue Juan Luis González. En un partido tenso de hockey de aire González perdió contra su nieto mayor. El pequeño lanzó los puños al aire y saltó de alegría. “¡Te he ganado, te he ganado!”, exclamaba el niño. A González no le importa hacer de padre cuando se necesita: “Llevo viniendo a Sanfermines toda mi vida. Lo que he pasado en estas fiestas y ya no puedo hacer se lo transmito a mi nieto”.

Amaia Zubiaga Etayo también llevó a su nieta a los juegos de niños. Desde los columpios, los padres de Zubiaga mecían a la pequeña. Había cuatro generaciones en las Menudas Fiestas esa mañana: los bisabuelos, la abuela, la madre y la hija. “Como la niña solo tiene 20 meses no hay mucho para ella”, opinó Zubiaga.

A pesar de que algunas actividades tenían un mínimo de edad para poder participar, había otras que cualquier niño podía disfrutar. Desde un lado, tres puestos de caritas pintadas estaban instalados. Una niña intentaba quedarse inmóvil mientras la mujer a cargo pintaba pequeñas flores rosadas y moradas en su rostro. Al terminar la niña miró a su madre, Cristina Royo Lorente, sonriendo y la madre exclamó: “¡Una princesa!”.

Royo tiene que tomárselo con calma a la hora de celebrar los Sanfermines, ya que su hija solo tiene 2 años y medio y ella está embarazada de 7 meses. “Tener un sitio así en Sanfermines donde los peques puedan disfrutar y nosotros estar tranquilos me parece una idea genial”, explicó Royo.

Hay otros padres que tienen claro su plan de acción con sus hijos durante las fiestas: “La mañana es para ellos y la tarde y noche son para los padres”, declaró Arancha Garaicoechea Latasa mientras su hija e hijo conducían karts a pedales. Para Garaicoechea y su marido las tardes consisten en toros y un poco de poteo. Sin embargo, tienen que regresar para descansar lo suficiente para que por la mañana lleven a los niños a divertirse también: “Cuando se tiene hijos el plan es así”.

Las Menudas Fiestas estarán abiertas de 11.30 a 14.00 y desde las 18.00 hasta las 21.00 durante los días de San Fermín.