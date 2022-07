"Las sensaciones son buenas y las orejas hoy no me van a quitar la felicidad que tengo”. El torero sevillano Daniel Luque cerró la tarde “feliz”. “Con la plaza de Pamplona tenía una espinita clavada, nunca había terminado de romper, y hoy me voy satisfecho”, decía tras cortar la oreja al segundo toro de su lote. Pero el triunfo podía haber sido mayor, y de ahí la referencia velada en sus palabras que abren esta crónica. Y es que en su primera faena, el público reclamó con insistencia un primer trofeo para este matador, si bien el presidente de la corrida, el concejal socialista Xabier Sagardoy (aconsejado por su asesor), se lo denegó, recibiendo el edil una sonora pitada. El torero sí pudo dar la vuelta al ruedo, entre fuertes aplausos. Se quedó sin puerta grande.

El balance de la tarde dejó pues una oreja para cada matador. José Garrido, al igual que Luque, cortó una al segundo toro de su lote. “Esta plaza no merece menos que entregarnos. Estoy feliz por la buena dimensión que he tenido con los dos toros, aunque ha sido una pena la espada. Eso me da coraje. Pero ha sido una tarde buena, y suma y sigue”, indicó.

El debutante Álvaro Lorenzo comenzó la tarde cortando una oreja a su primer toro. “Estoy muy feliz por debutar en esta plaza tan especial y única, con tanta personalidad. He estado muy a gusto y satisfecho con esta oreja. A ver si en el sexto puedo conseguir un triunfo rotundo”, deseó. Pero no pudo ser. “Ha sido un toro más complicado y deslucido”, valoró. Se fue “contento” con el debut. “Ojalá pueda volver muchos años”.

Todos los triunfadores, en sus vueltas al ruedo, hicieron ondear una bandera de Osasuna que se les lanzó desde los tendidos de Sol. Asimismo, recibieron pañuelos rojos del ‘Alcalde de Sol’, Damián Sánchez, que a sus 82 años sigue al pie del cañón.

BRINDIS PARA JESULÍN

Entre las caras conocidas que se vieron este viernes en la plaza destacaba la del diestro Jesulín de Ubrique, que siguió la corrida desde un burladero. “Hacía bastantes años que no venía. Creo que 2007 fue la última tarde que toreé aquí, y como espectador no había estado nunca”, indicaba.

Reconocía que “los toros desde la barrera se ven muy diferentes, con otra perspectiva”, y que sigue toreando “algunos festivales, pero sin ir a más”. “Mis deberes están hechos y me siento satisfecho”, sentenció.

Daniel Luque le brindó su segundo toro, cuarto de la tarde. Hizo salir al diestro gaditano al propio ruedo, y tras decirle unas palabras en la intimidad, se fundieron en un abrazo.

La tarde transcurrió soleada y a unos 24 grados de temperatura. Con la plaza llena. Y, como es habitual cada 8 de julio, las txarangas de las peñas guardaron silencio en el paseíllo y durante la lidia del primer toro. Un gesto en recuerdo de Germán Rodríguez, fallecido por un disparo de la policía en los incidentes de los Sanfermines de 1978. Un espacio en el que se pudo escuchar con claridad tanto a a la banda de música La Pamplonesa como a los gaiteros. Nada más caer a tierra ese primer toro, el bullicio regresó a los tendidos de sol.

UN TORO SIN ENCIERRO

Como curiosidad, de los seis toros que se lidiaron este viernes, uno no había corrido el encierro de la mañana. Se quedó fuera de la corrida el astado de nombre ‘Zalagarda’, nº 51, aquél que en la carrera mañanera se cayó varias veces y entró en los corrales de la plaza en último lugar. Este cambio se lo pidió a la Casa de Misericordia, organizadora de la feria, el propio ganadero de Fuente Ymbro, Ricardo Gallardo, según confirmó al Canal Toros de Movistar. “El toro ha llegado desfondado. He pedido que no lo metan en la corrida y ya está camino de la finca”, aseguró. Lo sustituyó el toro ‘Impositor’, nº 203, que fue lidiado en cuarto lugar por Daniel Luque.