El sector agroalimentario desayuna los tradicionales churros

Las relaciones profesionales se aparcan estos días y dejan paso a una relación más personal. Son días para disfrutar y también mostrar los encantos de Pamplona y sus fiestas. El director general del grupo AN, Alfredo Arbeloa, ha ejercido de anfitrión para el director general de Valls Company, Josep Pedros y su mujer, Inma Boria. Valls Company es un grupo dedicado a la integración de pollo y cerdo.

"Vinimos en 2019 y ahora hemos repetido porque nos gustó mucho y con la compañía de Alfredo lo pasamos muy bien", contaba Pedros. La pareja, residente Lleida, estuvo acompañado de su director de cereales, Sebastiá Arnau, y su mujer, Marimar García.

Las dos parejas llegaron el viernes para comer, acudieron a la corrida y vieron los fuegos. El sábado, tras el encierro, se acercaron al baile de la Alpargata para probar los tradicionales churros con chocolate. "Me impacta el ambiente del encierro y lo rápido que pasa, así como el ambiente de fiesta para todas las edades. ¿Que me llevaría de Pamplona a Lleida? Todos los bares de tapeo. Allí no hay esa cultura", contaba.

Sobre la situación de los precios, Josep Pedros, contaba que su percepción es que: "Los precios pueden estar altos un tiempo pero, si la materia prima no sube mucho, los topes de los precios están cerca. Todos queremos que baje".