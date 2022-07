Mis Sanfermines no tienen los 100 años de la Plaza de Toros, pero ya van sumando más de medio siglo, lo que les da una perspectiva vintage. Los recuerdo con cariño y peligro, así, a partes iguales. Nunca se me han dado bien las valentías, soy más bien cobardica, pero unos Sanfermines viví de cerca el peligro de estar pisando el mismo adoquín por el que iban a pasar en minutos 6 fabulosos ‘Miuras’ con su imponente estampa. Era un domingo soleado y por aquellas cosas de la juerga no nos dimos cuenta de la hora y de que en fin de semana el paso por el recorrido del Encierro se corta antes de la hora. Ni bien ni mal conseguimos convencer al agente municipal de que íbamos “allí en frente, a ese balcón”, ya que bien serio dijo que no, que la hora, que los ‘Miura’, que la multitud del fin de semana y que tal y pascual y no hubo modo. Total, que en ese ratillo que te cierran el paso, al tiempo que te quedas blanco y demudado, te da para recorrer tu vida y dejar claro a quién donar tus pins, tus vinilos y demás enseres cotidianos. Una vida esos minutillos de nada. Que se lo digan a mi amigo Guillermo Aisa, riojano y taurino para más señas... Y, al fin, pálidos como estábamos, se abrió el cordón municipal y ‘al galope’ llegamos a Papelería Castiella, en Mercaderes 19, donde esperaban la tía Sagrario y el tío Pachi, siempre bien dispuestos para la fiesta y para averiguar cuándo habíamos dormido por última vez. ¡Qué tiempos los de los años 90 tan geniales y tan salvajes! La de cosas que podría contarles y que ahora son impensables, como aquella vez que mis primos Jaime Huici y Pedro del Guayo le compraron una entrada a un burro y, consiguieron (¡tozudos ellos!) que entrara en el coso. Les llevó la tarde, pero lo lograron… Ay, que me desvío del tema y esto da para otra columna… ¡Prometido! Felices y esperadas Fiestas. Y ojo con lo que hacen que ¡el Santo todo lo ve! ¡Viva San Fermín!