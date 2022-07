Trasladado Iván Benítez, fotógrafo de Diario de Navarra, tras caerse del vallado durante el encierro

Iván Benítez Fornies, fotógrafo de Diario de Navarra, no podía contener una sonrisa al comprobar que había podido ‘salvar’ todas las instantáneas realizadas durante el segundo encierro de los entrada de la Plaza de Toros, con vistas a la zona comprendida entre Telefónica y la entrada del Callejón, Iván Benítez perdió el equilibrio mientras desarrollaba su trabajo como cada mañana. Profesional hasta el último minuto., fotógrafo de Diario de Navarra, no podía contener una sonrisa al comprobar que había podido ‘salvar’ todas las instantáneas realizadas durante el segundo encierro de los Sanfermines . Incluidas las de la GoPro. Apostado en un tramo del vallado junto a la, con vistas a la zona comprendida entre Telefónica y la entrada del Callejón, Iván Benítez perdió el equilibrio mientras desarrollaba su trabajo como cada mañana.

Con tan mala suerte que se precipitó al suelo, apoyando los antebrazos para intentar frenar el golpe. A pesar de las abrasiones y contusiones en ambas extremidades, el fotógrafo tuvo que ser atendido por uno de los equipos de Cruz Roja Navarra apostados a lo largo del recorrido por un fuerte golpe en el costado. Tras examinarle, los sanitarios decidieron trasladarle a urgencias del Complejo Hospitalario.

EUROPA PRESS

DESDE EL SUELO

Dos costillas rotas que, lamentablemente, le dejarán fuera de la profesión durante unas semanas. “Me da mucha pena porque dejo un vacío. Son días de mucho trabajo”, explicaba todavía ingresado en urgencias. “Los vallados están masificados, casi no se puede trabajar”, entiende, quien dice tener que hacerse hueco a diario para poder cumplir con su cometido. Pero, dentro del prisma positivo que le caracteriza, Iván se mostraba aliviado por que el accidente no hubiera sido más grave . “La cámara no se me ha roto”, contaba mientras daba por hecho que al tenerla asida en un costado y caer desde el vallado, podría haber tenido algo que ver con su diagnóstico. “Creo que me la he clavado al caer”. Tal fue su tesón que incluso desde el suelo, Iván fue capaz de realizar un par de fotografías más. Dos instantáneas que inmortalizan a decenas de mozos enfilando sus carreras hacia la plaza de Toros. El recuerdo de unos Sanfermines.