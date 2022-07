"Vamos a localizar las imágenes, vamos a buscar quiénes han sido los que hicieron esto y espero que más pronto que tarde estén a disposición judicial. Ya en los Sanfermines de 2019 una persona fue condenada a 9 meses por algo parecido, vamos a actuar con serenidad, pero que el que lo ha hecho lo pague", ha subrayado, en declaraciones a los medios de comunicación.

Respecto de los tres agentes heridos, el más grave tiene rota la nariz. "Se la pusieron en su sitio pero todavía no le han operado", ha explicado Maya. Los otros dos heridos, uno en el tobillo y otro en la cara, ya se han recuperado.

Maya ha afirmado que "lo que ocurrió en la calle Curia es absolutamente intolerable, es auténtico fascismo, cuando a unos representantes públicos se les pretende -hacer- no sabemos qué, porque algunos policías resultaron heridos protegiéndonos, por tanto, es probable que fueran a por todas, eso es muy duro, no se puede tolerar".

El alcalde ha afirmado que "estaba todo orquestado, lo vi desde el principio, había muchos más gritos en contra desde el principio, y la calle Mayor, al salir de la misa, estaba totalmente tomada por ellos, estaban en grupos y nos insultaron gravemente durante todo el recorrido. Ya lo comentamos a nivel policial, ya sabíamos que estaba el ambiente muy caldeado en Curia, pero no vamos a renunciar a pasar por ahí, porque forma parte de nuestra procesión, es una procesión que empieza en la Catedral y acaba en al Catedral y no se puede corta esa procesión".

Así, ha señalado que "unos energúmenos no van a poder con la ciudad porque inmensamente los ciudadanos, una mayoría enorme, están encantados con su procesión". "Ellos cada vez están mas salidos de madre y estaban calentando muchísimo el ambiente durante los meses anteriores a San Fermín, echándonos encima a todo el mundo, ellos van por ahí y cuando digo ellos me refiero a Bildu, que no haya ninguna duda".