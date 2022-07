Las dos caras de Curia

Era inevitable. Y el alcalde Enrique Maya sabía que se le iba a reclamar para hacer una valoración sobre lo ocurrido el día de la procesión en calle Curia, aunque este viernes el programa de fiestas ya hubiera pasado página para acoger a las ciudades hermanas. El primer edil había avanzado en la junta de seguridad que los insultos y agresiones en la subida a la catedral fueron organizados. Y lo reiteró después. Y también habló de un antes y un después en Curia. “Cuando ves las imágenes, los vídeos, dices, ¿pero donde hemos estado?. Yo creo que ayer hubo un paso más en esa política de violencia en la que algunos quieren meter a esta ciudad, fue una auténtica caza de los concejales de NA+ y socialistas. Y el cabildo soportó lo que no se puede soportar. Lo tenían muy organizado y orquestado. Lo vi desde que salimos de la iglesia dirección calle Mayor, los insultos y la presión eran permanentes cosa que hasta entonces nunca había ocurrido”.

Maya desveló que previamente le avisaron que en Curia el ambiente estaba muy caldeado. Pero, añadió, el escenario aún fue peor. “Ya no era una cuestión de insultar o increpar, era una cuestión de agresión y las hubo a policías municipales, que nos defendieron como siempre de forma excepcional. No lo vamos a tolerar. Estamos investigando ya las imágenes queremos saber quiénes han sido, especialmente los que agredieron a los policías y que más pronto que tarde estén delante de un juez”.

El alcalde reconoció que no se creía los comunicados de condena de EH Bildu y Geroa Bai. “Son condenas de alivio, ellos siempre hacen lo mismo, ya estamos acostumbrados en el Ayuntamiento. ¡Pero si Bildu con lo de Miguel Ángel Blanco no fue capaz de sumarse a la condena institucional! Están jugando a hacer ver que ellos han dado un paso y están en contra de la violencia y ETA pero no lo están, no dan esos pasos. Ahora ETA no mata pero sigue habiendo violencia. Hay muchos pueblos de Navarra donde no se puede presentar nadie por determinadas listas y no puede ser que los elegidos democráticamente tengamos que pasar por eso, en toda la procesión con el corazón en un puño pensando que ocurrirá en la calle Curia”.

Iván Benítez

Enrique Maya avanzó que se tomarán medidas para el próximo año pero descartó eludir Curia. “Ya perdimos el Riau-riau (añadió después que el alcalde Asiron se hacía fotos con el que, en sus palabras, se lió a puñetazos) ahora quieren que perdamos la procesión. Si no subimos Curia nos esperarán en Mercaderes y si no en la plaza Consistorial”. Desveló que no habían barajado demasiadas soluciones, pero insistió en que quizá habría que controlar ciertos espacios “para que no los tomen”.

Y volvió a insistir en la culpabilidad de Bildu. “Ellos tienen una estrategia y la tienen muy bien estudiada, quieren mantener la tensión. Y cuando digo ellos no me refiero a los agresores, que también, lo digo por Bildu. Y lo que no se puede hacer es pactar con ellos. Habría que crea una línea infranqueable de que aquellos que no condenan la violencia y la siguen fomentando en este caso en las calles de Pamplona”.

Joseba Asiron (EH Bildu): "No lo promovimos como nos acusan sin ninguna prueba"

"Rechazamos en los más enérgicos términos todo lo que ocurrió en Curia. Lo he dicho mil veces. Todo el mundo tiene derecho a pasear por su ciudad sin que nadie le insulte ni agreda”, declaró el portavoz de EH Bildu Joseba Asiron. “Esto vale también para concejales y concejalas durante la procesión. Y así lo manifesté en la víspera y días antes en los medios pidiendo calma, cabeza y diciendo que los enfados en política se canalizan en las elecciones”, añadió Asiron, también mostró su solidaridad con todas las personas agredidas. “En algunos casos ya lo he hecho de forma privada (después diría que había hablado con el Arzobispo y concejalas de NA+ y que lo intentó con Enrique Maya pero que “lógicamente por los nervios” no pudo ser)”. Y negó que estuvieran detrás de lo ocurrido. “Ni nos alegramos, ni nos congratulamos ni, como hay quien de forma incomprensible sin ninguna prueba ha dicho, los hemos promovido”. Y justificó su abstención de la declaración de condena de la junta extraordinaria de portavoces. “No hubo junta, hubo una declaración de la junta sin habernos reunido. Se nos mandó un whatsApp con una nota cerrada diciéndonos que teníamos quince minutos para apoyarla. Para entonces ya habíamos emitido un comunicado rechazando en los más enérgicos términos esos incidentes”. Y repitió su solidaridad con todas las personas agredidas en el tramo final de la procesión. “Ojalá un día podamos subir todos y todas por Curia y el resto de calles sin ser insultados ni agredidos”.

Maite Esporrín (PSN): "Nos agredieron en Curia, nos insultaron los de Vox"

La portavoz socialista Maite Esporrín afirmó que su formación fue doblemente agredida. “Tuvimos la agresión física de Curia y también la verbal de sectores conservadores y de Vox”, se quejó la concejal, que quiso agradecer la labor de la Policía Municipal para evitar que recibiera algo más que insultos. “Al pobre policía que iba a mi lado le tiraron no sé si una lata o un vaso de cerveza que le dio en todo el pómulo y a mí me dejó empapada”. Una situación que calificó de inaceptable. “No tenemos por qué aguantarlo. Eso no es una discrepancia política, eso es sencillamente violencia”, añadió la portavoz socialista, que tuvo que soportar el mayor peso de las agresiones frente al resto de sus compañeros y que ya empezó incluso en Mercaderes cuando una joven, con su hija en brazos, le llamó fascista a la par que le acusaba de ser la “culpable” de que Maya fuera alcalde. “Me pregunto qué tendrán en la cabeza, si serán consciente del odio con que crían a los suyos”, reflexionaba.

A la pregunta de si, como NA+, creía que también había sido algo organizado, contestó que “probablemente”, pero quiso matizar que no tenía pruebas objetivas para afirmarlo. Y sobre si, como había pedido Maya, había que evitar pactos con EH Bildu como -según el primer edil- instigador de actos como el de Curia- la portavoz socialista se desmarcó: “Nosotros, como siempre hemos hecho, estaremos de parte de lo que sea bueno para la ciudad y nos da igual que venga de EH Bildu que de NA+”.

Para terminar, lanzó un deseo: "Espero que lo de calle Curia se corrija algún día y no se mezcle política con fiestas. Y ojalá todos y todas podamos disfrutar de San Fermín en paz y, muy importante, en libertad".

Patxi Leuza (Geroa Bai): "Es mentira que no condenáramos"

Patxi Leuza salió al encuentro de los medios porque tenía mucho interés en desmentir lo que calificó como falsedad de NA+. “Han dicho que no condenamos. Es totalmente falso. No solamente los condenamos una vez sino lo que lo hemos hecho mil veces. Lo que pasa es que nos presentaron una exposición de motivos en las que nos señalaba a nosotros directamente y eso es en lo que nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo. Y sacaron la nota de prensa sin, por cierto, esa inicial exposición de motivos. Fue entonces cuando dijeron que no les habíamos apoyado, pero nosotros ya habíamos emitido nuestra propia nota en la que, como siempre hemos hecho, repito, condenábamos los hechos de Curia”.