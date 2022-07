Doctor Deseo llega a Sanfermines con "unas ganas de fiesta y celebración absolutas"

Como suele decirse, los viejos roqueros nunca mueren. Una frase ya harto conocida, pero tan famosa como real. Y así lo demuestra Doctor Deseo, con la voz de Francis Díez a la cabeza de un grupo que lleva más de treinta años repartiendo música a diestro y siniestro. La pandemia les obligó a bajarse de los escenarios, pero ya han vuelto y tocarán esta noche a la una de la madrugada en la plaza de los Fueros. Es la tercera vez en su historia que acuden a los Sanfermines. Un regreso “muy especial” según Francis Díez.

¿En qué momento se encuentra ahora el grupo?

Con unas ganas tremendas. Si algo ha tenido de bueno esta jodida pandemia, que a nosotros nos ha tenido tres años en el paro, es que hemos acumulado ganas y ya con la gira que todas han sido de llenazo y estamos encantados, todos los conciertos en abierto los estamos haciendo con una intensidad muy guapa. Tenemos unas ganas de fiestón y celebración absolutas y esta noche se presta para ello.

¿Qué es lo que le motiva a seguir con la música después de tantos años?

Dicen que el tiempo es caricia para quien nunca lo cuenta. Yo, la verdad, nunca he sido de contarlo. Ahora lo que nos preocupa son los conciertos que tenemos delante y simplemente es nuestra afición de siempre a la música, tanto como escuchantes y mucho más como músicos. Para mí va a ser una gozada absoluta poder tocar con Iseo & Dodosound, escucharles con su reggae fresco y tierno a la vez me apetece muchísimo. Yo no cuento la edad, simplemente las ganas están ahí, crecidas incluso.

¿Cómo han enfocado el concierto?

Tienes dos partes de lo que estamos haciendo en esta gira. Por un lado, aquello que dejamos pendientes del Maketoen Iraultza, de los temas en euskera, pero de aquí hemos hecho una selección muy especial acorde a la intensidad que queremos dar al concierto. Y luego, por otra parte, precisamente como llevábamos tres años le hemos llamado a esta gira El reencuentro, va a ser también una especie de grandes éxitos, pero también en función de la intensidad. La intensidad y la celebración es lo que pretende estos concierto de la gira. Es una mezcla de ambas.

¿Y cuál es esa intensidad en este caso?

La verdad es que es bastante cañita. Recomiendo a la gente que vaya entrenada y con ganas porque habrá mucho meneo. Va a ser una noche diez y luego tienen todavía tiempo para seguir el fiestón.

¿Qué es lo que tiene el grupo para seguir manteniendo ese interés en la gente?

Pues la verdad es que no tengo ni puñetera idea, si no habría escrito un libro. Lo que sí es cierto es que nos dejamos la piel en cada concierto, eso lo tenemos muy clarito y el día que no sea así nos vamos.

¿Cómo es esa preparación para los directos?

Somos todo un equipo, desde el técnico de luces, que tiene un curro previo de la leche y hacemos toda una serie de diseños en común y él es un tipo especialísimo: un genio de las luces. Se lo curra muy adecuado a la gira que le proponemos, que sabe las canciones mejor que nosotros. Nuestros técnicos de sonido y a todo el mundo que sean buenos y poder llevar toda nuestra historia de luces y que sea un show completo. Siempre hemos dicho que nuestros conciertos no solo están para oírse, sino también para verse, para que la voz funcione y para poderse tocar, incluso chupar: todos los sentidos entran en acción.

¿La parte en directo es la que más disfruta?

A un músico le gusta normalmente el directo más que a un tonto los caramelos. De hecho, nos tenemos que limitar y de vez en cuando agarrarnos de las orejas y bajarnos del escenario porque sino podríamos llegar a vivir ahí arriba cosa que sería nefasta para la composición. Nosotros nos obligamos a bajar del escenario para vivir en el suelo durante un tiempo y evolucionar como personas y como músicos.