Han adelantado la barrera de los corredores en la Cuesta de Santo Domingo diez metros de largo y diez mil de profundidad. Me he asomado a precipicios de ciento cincuenta metros de caída al vacío sobre la roca que imponen menos que esos cuatro pasos hacia los corrales. Quien tenga corazón para hacer ese viaje, recorrerá lo que separa dos mundos distintos. Allí abajo rigen leyes físicas diferentes y despiadadas, el cuerpo pesa más, el aire contiene la mitad de oxígeno, pitan los oídos y las paredes hieren con tocarlas. Hablo de un territorio de pesadilla en el que habitan criaturas abismales, los buitres raptan a los terneros y hombrecillos con formas rechonchas y carnes rosas van y vienen con instrumentos de tortura. Diez metros más allá, la Cuesta es el tríptico de ‘El Juicio final’ en el que El Bosco retrató la administración severísima de la ley de un dios que no ha conocido la misericordia.

La cuesta de Santo Domingo, qué cuesta arriba es. Y qué esfuerzo necesita uno para bajarla a las ocho menos cinco. Medio metro más, y uno se siente perdido. Yo mismo necesité veinte años de encierros para reunir el valor para cruzar la frontera de la hornacina. Al pasarla, uno queda abandonado a su suerte en aquella estrechez, y mira allá arriba y tan lejos la salida de los muros y el confort emocional de la librería de Marcela y Rafa, la fiesta, la casa, los niños y la mujer. Entonces, se siente abandonado a su suerte y entiende el encierro tomado de frente, en la pureza del sol ligero y amarillo de la mañana, la quietud fresca del amanecer sobre las huertas a los pies de la ciudad y en mitad de ese paisaje impresionista, la manada viniéndose al pecho en toda su contundencia de carne y de pelo, de pezuñas y de pitones. El corredor baja a Santo Domingo no porque se haya hecho viejo como se dice, si no porque se ha ido desprendiendo de todo lo accesorio y ha alcanzado la cumbre de la vida en la que al fin todo importa demasiado y a la vez demasiado poco. Diez metros más: quién podría negarse.