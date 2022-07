Antonio, uno de los heridos: "No concibo los Sanfermines sin estar en el encierro"

Antonio M.P., de Alcalá de Henares, ha sido uno de los de Alcalá de Henares, ha sido uno de los heridos del segundo encierro de San Fermín 2022. Este madrileño de 40 años ha sufrido una luxación en el hombro.

Antonio, corredor habitual desde 2005, relata a Diario de Navarra que se vuelve ya para Madrid porque los médicos le han aconsejado 15 días de reposo.

"No concibo los Sanfermines sin estar en el encierro", ha asegurado. Sobre su lesión, explica: "Me he caído y me han pisado las personas que venían corriendo".