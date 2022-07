La banda Trojan Sound System inaugura los conciertos nocturnos en la plaza de la Compañía

La plaza de la Compañía comienza este jueves sus conciertos nocturnos con Trojan Sound System, un tributo a la casa de discos Trojan, que durante más de 50 años ha ofrecido y recopilado el reggae y la música jamaicana. Un repaso con diferentes artistas a una época musical llena de grandes títulos y de ritmos bailables y escuchables. El concierto comenzará a las 23.30 horas.

La discográfica británica Trojan Records se fundó en 1968. Especializada en ska, reggae y dub, es sin duda alguna el sello de música jamaicana más conocido. Ya en 1970 los artistas que publicaban en Trojan Records eran de primera fila, Lee Perry, Desmond Dekker o Bob & Marcia. Su primer gran hit fue “Red Red Wine” de Tony Tribe Luego llegarían otros temas recordados como el ‘Return of Django’ de The Upsetters, el ‘Long Shot Kick The Bucket’ de The Pioneers o “Israelites” y “It Miek” de Desmond Dekker .

A mediados de los años 80 Trojan Records empezó a experimentar una resurrección y lanzó al mercado una serie de recopilatorios basándose en el extenso catálogo del sello. De esta manera, se publicaron series, como “Trojan Box Set”. En 2001, Trojan fue vendida a Sanctuary Records por más de 10 millones de libras, que impulsó de nuevo los recopilatorios, convirtiéndolos en pieza fundamental para entender la evolución de los sonidos ska, rocksteady o reggae. En 2007 Universal compró Sanctuary por 45 millones de libras y Trojan continuó como parte importantes de la marca, rentabilizando sus discos y girando por todo el mundo con los artistas y canciones de su sello.

Sesiones de tarde el 6 y el 7 de julio

Quienes primero se subirán al escenario de la plaza de la Compañía este mismo miércoles, a las 19 horas, son Nicolette All Stars & Lauer. Nicolette Club fue un local pamplonés pionero en la escena de club y de la reivindicación LGTBI, con más de veinte años de trayectoria. Sus DJ realizará una sesión abierta a todas las personas que quieran bailar en la tarde del primer día de fiestas.

Ya este jueves, día grande de las fiestas, a las 20 horas, será el turno de Katanga Dub en la sesón verpertina de los conciertos en la plaza de la Compañía. Katanga Dub nació en el año 2019 fusionando los universos sonoros de la escena dub de Navarra y los ritmos rurales y urbanos del caribe colombiano. Detrás de este proyecto se encuentran Zarys Falcon, Iosu Martí y Galina Rodríguez.