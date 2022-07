Marcha en Pamplona por unos Sanfermines sin toros

centenar de personas han participado este sábado 2 de julio en una manifestación que ha recorrido el centro de protestar por las corridas de toros y otros espectáculos taurinos que tendrán lugar en Pamplona en los inminentes Sanfermines. Unhan participado este sábado 2 de julio en unade Pamplona paray otrosque tendrán lugar en Pamplona en los inminentes

Convocada por Libertad Animal Navarra, la marcha estaba encabezada por una pancarta con el lema "No me dejes solo" con el dibujo de un toro ensangrentado y con las banderillas puestas, a la que seguían otros varios carteles con fotografías de toros y otros animales maltratados, con frases como "Violencia no es respeto", "Abolición. Abolizioa", "Zezenketarik ez! Iruña no es taurina, es sanferminera", o "Sienten, respétalos".

Durante el recorrido, animado por un grupo de batukada, los participantes han coreado frases como "Tauromaquia abolición", "Vergüenza me da la fiesta nacional" o "La tortura no es arte ni es cultura".

Ya en la Plaza del Castillo una de las portavoces, Irma Jiménez, ha leído un comunicado en el que han avanzado que en pocos días en Pamplona "60 víctimas inocentes serán torturadas y asesinadas en la plaza de toros", en unos espectáculos donde "gana el sinsentido, el egoismo y la nula empatía hacia nuestras y nuestros hermanos, los animales".

"Los Sanfermines deberían ser el reflejo que queremos dar como sociedad. No podemos basar nuestras fiestas en la tortura animal, porque torturar y asesinar es torturar y asesinar, no importa quién sea la víctima", ha dicho.

También ha aludido al centenario que este año cumple la plaza de toros de Pamplona, "cien años de dolor, miedo, angustia y muerte de cientos de víctimas inocentes", ha planteado para pedir unas fiestas libres de maltrato animal.

El acto ha contado con la actuación musical de Chica Sobresalto y Kai Etxaniz.