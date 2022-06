trece establecimientos de hostelería han mostrado su interés en la propuesta del Ayuntamiento de próximas fiestas de San Fermín. La cifra es provisional, ya que el plazo de presentación de solicitudes ha acabado este viernes a las 14.00 horas y se podrían presentar solicitudes en los diferentes registros municipales, ha señalado el Ayuntamiento en una nota. El reparto de los puestos será por sorteo. Al menoshan mostrado su interés en la propuesta del Ayuntamiento de Pamplona para instalar diez barras de bar, tipo mostradores, en la Plaza del Castillo durante las. La cifra es provisional, ya que el plazo de presentación de solicitudes ha acabado este viernes a las 14.00 horas y se podrían presentar solicitudes en los diferentes registros municipales, ha señalado el Ayuntamiento en una nota.

Como se recordará, a estas barros podían optar los establecimientos ubicados en la Plaza del Castillo y los de la cuesta del Labrit. Los módulos son de 5 metros de ancho y 2,5 de fondo. Cuatro se colocarán en la zona más próxima a la calle Estafeta y seis en el lado opuesto, hacia San Nicolás.

El Ayuntamiento de Pamplona va a modificar el espacio festivo de la Plaza del Castillo, con conciertos de DJ de tarde y noche con música ochentera y verbenera. Esas barras se instalarán en el límite interior de los parterres, orientadas al interior de la plaza. Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, ya que los establecimientos hosteleros participantes sufragarán los costes de los conciertos. La instalación de estos puestos no tendrá coste alguno para el Ayuntamiento.

Las barras de bar estarían en funcionamiento desde el 6 de julio a las 10 horas hasta el 15 de julio a las 2.30 horas de la madrugada. Podrán abrir en esos días entre las 10 horas y las 2.30 horas, como máximo. Esto no modificará el horario de música de la Plaza del Castillo, que será el mismo que en años anteriores: de tarde, entre las 19 y las 20.50 horas, con parón para los bailables de txistu y gaita, y por la noche, entre las 23.30 y la 1.30 o 2 horas de la madrugada. No se permite que las barras cuenten con emisión ni amenización musical.

Las casetas instaladas tendrán unas dimensiones de 5 x 2,50 metros. Las barras o ‘puestos de avanzadilla’ no podrán poner a la venta ningún tipo de alimento ni podrán disponer de vajilla, únicamente de vasos reutilizables. Son puestos donde se podrá adquirir una cerveza, un botellín de agua, un combinado, un zumo que venga envasado o refrescos. No se permitirá tener terraza, mesas, sillas u otros elementos de apoyo. No tendrán agua corriente, pero sí luz para la cámara frigorífica.