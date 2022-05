Maya dice que se anunciará "pronto" la programación musical de San Fermín

Enrique Maya, ha afirmado que espera poder anunciar "pronto" la programación musical de San Fermín, porque "antes hay que cerrar todo", pero ha asegurado que el programa de conciertos será "muy interesante", aunque no vaya a producirse el "macroconcierto" que se pretendía. El alcalde de Pamplona,, ha afirmado que espera poder anunciar "pronto" lade San Fermín, porque "antes hay que cerrar todo", pero ha asegurado que el programa de conciertos será "muy interesante", aunque no vaya a producirse el "macroconcierto" que se pretendía.

Así lo ha señalado este miércoles en respuesta a los medios de comunicación sobre cuándo se podrá anunciar los grupos que acudirán a la capital navarra durante las fiestas.

"Tiene que ser pronto, pero si algo he aprendido es que si das el nombre de alguien sin que esté cerrado, suben los cachés rápidamente. Será pronto pero antes hay que cerrar todo", ha indicado, tras subrayar que los preparativos avanzan "con normalidad". "Los grupos que me han dicho que van a venir son grupos conocidos, bonitos, va a haber un programa muy interesante", ha asegurado.

En cuanto al "macroconcierto" que anunció que quería organizar, ha manifestado que "no ha salido bien". "Lo reconozco, no pasa nada. Sé que ahora la oposición y determinados medios me van a criticar mucho pero forma parte del cargo, y prefiero, tras un momento duro de pandemia, pasarme de optimista que de pesimista", ha explicado.

Según ha relatado, "no ha sido viable el hacerlo porque había muchas dificultades y mucho dinero de por medio", si bien "va a haber un buen programa sanferminero". Maya ha explicado que "para poder montar el evento hacía falta un acuerdo político presupuestario para poner el dinero, cosa que no se ha producido porque no ha habido evento".

Respecto a la decisión de eliminar las carpas de la cuesta de Labrit durante las fiestas de San Fermín, el alcalde ha respondido que se busca "cambiar un poco el ambiente". "No decimos que no vaya a haber ambiente, estamos intentando que saquen fuera las barras, que haya otro tipo de ambiente, que sea parecido al que hay en horario de después de los toros, ese ambiente bonito. Y en horario de noche, evitemos molestias para los vecinos con esa música tan alta que había", ha apuntado.