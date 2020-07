Entregados los premios del Concurso de Fotografía del Encierro

Actualizada 17/07/2020 a las 16:47

El Hotel Maisonnave de Pamplona ha acogido la entrega de premios de la X edición del Concurso Internacional de Fotografía del Encierro de 2019. El certamen fotográfico está organizado por la Asociación de Periodistas de Navarra y la Oficina Internacional de Prensa de Navarra.

La presentación del acto ha corrido a cargo de Cristina Mancebo, miembro de la Junta de la Asociación de Periodistas de Navarra. Han estado presentes las entidades colaboradoras y por parte del Ayuntamiento de Pamplona, han acudido la alcaldesa en funciones, Ana Elizalde; y la concejal de Cultura e Igualdad, María García Barberena.

Han acudido representantes de las entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Pamplona, Reyno de Navarra, Casa de Misericordia, Bodegas Chivite, Carpintería Hermanos Aldaz Remiro, Restaurante Caravinagre/Ansoleaga 33, Baluarte, El Corte Inglés y Cofradía Musical San Saturnino.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra, Pachi Pérez ha manifestado que “pese a los No sanfermines, hemos querido mantener esta cita, un año más, con las imágenes de las carreras de toros y mozos, a través de las miradas de los objetivos de la cámaras fotográficas y sumarnos al reconocimiento de un trabajo realizado durante el pasado año y también a unas fiestas que no han sido, pero que sin embargo, en nuestro corazón, hemos añorado. Un acto que con imágenes del 2019 nos sirven para revivir esos momenticos sanfermineros como es el Encierro”. Pérez ha agradecido el apoyo de los colaboradores, como la carpintería hermanos Aldaz, que realiza las denominadas Tajadas, símbolos sanfermineros, de madera que se entregan a los premiados “y que son verdaderas esculturas, convertidas en recuerdos del Encierro”.

Estas tajadas derivan de los postes de madera, puntos de apoyo del vallado y apoyo también de los reporteros gráficos entre otros. Además se ha entregado un adoquín de la calle Estafeta, y una botella Magnun de vino de nuestra tierra.

El presidente de Periodistas de Navarra ha mencionado también a los componentes del jurado Jose Luis Pujol, Beatriz Arbona, Xabier Aldaz y Jorge Goicoechea.

Por su parte, la alcaldesa de Pamplona en funciones, Ana Elizalde, finalizó el acto destacando que los “no sanfermines” se han plasmado en el mundo “en más de 2.500 noticias, entre medios digitales, internacionales y prensa escrita nacional, autonómica y local”.

En sus palabras a los fotógrafos, Elizalde ha afirmado que ellos son quienes cuentan los Sanfemines y los hacen vivir al mundo entero. “Y no es fácil, porque no es sencillo trasladar las sensaciones o las emociones que se viven estos días en nuestra ciudad, incluso cuando no toca vivir la fiesta”.

La alcaldesa en funciones ha agradecido a la Asociación de Periodistas de Navarra la iniciativa de instaurar este concurso que cumple una década, “y hacerlo referente en el panorama internacional. Y es que Pamplona y los Sanfermines no serían los mismos sin la difusión que los profesionales de la fotografía realizáis en todo el mundo”.

Elizalde ha animado a participar en la XI edición del concurso. “Quiero felicitar a la Asociación de la Prensa por este enfoque, “porque los Sanfemines no se han suspendido del todo...No podemos decir que no vivimos lo que sentimos. Con vuestras fotografías tenemos una magnífica oportunidad de revivir estos “no Sanfemines” de 2020. Y saber, sentir que, en 2021, de verdad, los viviremos”.



Fotografías ganadoras

Las fotografías ganadoras en los diez tramos del encierro han sido:

En Santo Domingo ha sido premiado el trabajo de David González del Campo. El premio está patrocinado por Centro Comercial Itaroa.

En el tramo de la Plaza Consistorial, con el patrocinio de La Mandarra de la Ramos, la fotografía ganadora es la de Vicente Arenós.

En Mercaderes, se ha premiado a Juan Pedro Urdíroz. El patrocinio es del Consejo Regulador DO Navarra.

En la curva de Mercaderes, con el apoyo de Restaurantes del Reyno, el premiado es Alejandro Miguel Simón.

En el tramo inicial de Estafeta, patrocinado por el Bar Restaurante Katuzarra, el premio se ha otorgado a Iñaki Vergara.

En el tramo final de Estafeta, patrocinado por Chez Belagua, el premio ha correspondido a Alejandro Navarro.

En Telefónica, con el patrocinio de Bar Restaurante La Olla, el premio ha recaído en Antonio Jaén.

En la bajada al Callejón, patrocinado por Bar Restaurante La Botería, se ha premiado el trabajo de Rubén Albarrán.

En el Callejón, patrocinado por Bar Gaucho, se ha reconocido la fotografía de Javier Mutilva.

Finalmente, en la Plaza de Toros, con el apoyo de Reyno de Navarra, el premiado ha sido Jim Hollander.

De entre los diez tramos, el primer premio, corresponde a Alejandro Miguel Simón, que realizó la instantánea en el tramo de la curva de Mercaderes. El premio, que concede el Ayuntamiento de Pamplona, está dotado con 1.000 euros.

El segundo clasificado ha sido David González del Campo con una fotografía realizada en el tramo de Santo Domingo. El premio, también concedido por el Ayuntamiento de Pamplona, es de 500 euros.

Además, se han premiado por su calidad fotográfica, dos fotografías: una en el tramo de Santo Domingo, patrocinada por Reyno Gourmet, en la que se ha valorado la esencia de la fuerza y la energía del Encierro de la que es autor Emilio Navarro; y, otra en el tramo de la bajada del Callejón, patrocinada por Ansoleaga 33/Caravinagre, de Carlos Mediavilla. Se ha reconocido en este trabajo la relación de acción del mozo con el toro.

Además de estos premios, el Premio del Jurado Popular otorgado por el Centro Comercial Itaroa ha correspondido a Javier Mutilva por la fotografía realizada en el Callejón.

Estos premios llevan consigo una tajada proveniente de un poste retirado del vallado del Encierro y una botella Magnum 150 Aniversario, de Bodegas Chivite.