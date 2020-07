Los no Sanfermines de Pamplona, en la portada de 'The Wall Street Journal'

Las fiestas más famosas del mundo siguen rompiendo fronteras, incluso en años tas excepcionales como este 2020, en que la pandemia de coronavirus ha obligado a suspenderlas. Los pamploneses no celebran San Fermín este año por prudencia y responsabilidad ante un problema de salud pública sin precedentes en la historia reciente del mundo.

Pese a no celebrarse, este miércoles los lectores neoyorkinos se han despertado con la imagen de las calles vacías de Pamplona en portada del diario 'The Wall Street Journal'. Una fotografía de tres ciudadanos vestidos de San Fermín paseando por un solitario casco viejo de Pamplona, obra del fotógrafo de EFE Jesús Diges, acompaña a un texto que dice: "Sin toros y sin encierro este año en Pamplona". A continuación, el tuit en el que el periódico estadounidense destaca su portada de este miércoles 8 de julio de 2020:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journal https://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/mXNcBWua8H