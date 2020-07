José Miguel Txemi Alonso une peluquería y arte por San Fermín

Actualizada 08/07/2020 a las 06:00

El pamplonés José Miguel Txemi Alonso fusiona algunas de sus grandes pasiones como la peluquería, la pintura, la escultura y los Sanfermines, en la exposición Sanferminarte 2020. Esta última contiene una muestra de sus obras elaboradas en los últimos años. La inuguró el viernes y se podrá volver a ver desde el 13 de julio, hasta finales de mes . Todo aquel que quiera acercarse entre las 9 h y las 16 h, al centro de la Escuela de Educadores, en el interior de la casa palacio del Conde Ezpeleta, en la calle Mayor de Pamplona, podrá disfrutar de una colección de obras conformada por ocho carteles que se presentaron como propuesta para las fiestas de San Fermín, y que no habían sido mostrados antes en público. Además de ello, cuenta con un conjunto de óleos y acrílicos que reflejan algunas de las estampas sanfermineras como son el encierro, los gigantes o los kilikis.

La idea de esta exposición surgió en el salón de peluquería de Alonso, Txemi estilistas, donde se lo comentó la directora del centro de la escuela de educadores, Ana Berta Gainza, quien ya había visto una de las exposiciones de Alonso en Mutilva, fue la persona .

SAN FERMÍN 2020

En la inauguración se presentó el cartel promocional de la peluquerías para San Fermín 2020, que considera la pieza estrella de la colección.

Para su elaboración, ha contado con la participación de una de las dantzaris de Duguna, Edurne Turrillas. En la imagen, se observa a la modelo sonriendo, realizando un gesto simulando las astas de un toro, y sosteniendo en la cabeza una escultura de San Fermín. Esta última tardó en realizarse en torno a unas tres horas, y está confeccionada a base de pelo tintado con diferentes colores, como rojo, amarillo o negro, moldeada por una escultura metálica.

Alonso lleva más de 30 años presentando su propuesta en el concurso de carteles de San Fermín. En el año 2009 quedó finalista, junto con el artista mexicano Luis Loya, la posición más alta que ha obtenido hasta el momento. A pesar de no haberse llevado el galardón, afirma que continuará presentándose a los concursos venideros, pues, “me lo tomo como un hobby, y es algo que me encanta y me apasiona”.

La suspensión de las fiestas de San Fermín de este año ha sido una de las razones que ha llevado al artista a elaborar esta exposición. De esta manera, recordará los Sanfermines 2020 de “una manera artística y creativa, en vez de nostálgica”.

TERCERA GENERACIÓN

José Miguel Txemi Alonso, nacido en 1970, es vecino de la localidad navarra de Mutilva, está casado y tiene cuatro hijos.

Pertenece a la tercera generación de peluqueros de su familia, y sus más de 33 años en la profesión le han servido para obtener reconocimiento. Por ejemplo, en el año 1998 se alzó con el título de “mejor peluquero navarro”. A lo largo de su trayectoria, ha podido compaginar su trabajo con otros de sus oficios, como la fotografía artística o la pintura.

Sanferminero desde la cuna , quiso desarrollar su faceta como artista, formando parte de algunas de las actividades más emblemáticas de estas fiestas, como la confección durante dos años de la pancarta de la Peña la Única, de la que es miembro.