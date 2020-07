Izaskun Huarte: “Desde aquí se ve prácticamente toda la Estafeta, desde la curva a Telefónica”

Actualizada 08/07/2020 a las 06:00

Cuando se apuntó a un portal inmobiliario para encontrar una casa de alquiler en Pamplona, Izaskun Huarte Lacunza no podía ni imaginar la suerte que iba a tener. “Normalmente me llegaban mensajes de uno y otro piso, pero teníamos preferencia por algo “en el centro o en lo viejo”, y un día me mandaron un aviso de una casa en la Plaza del Castillo con vistas también a la Estafeta y cuando vimos que el precio estaba dentro de lo que buscábamos, no lo pensamos dos veces”. Así que desde marzo de 2