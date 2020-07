Roberto Bueno: “Un americano me pidió una vez un bocadillo de churros”

Actualizada 05/07/2020 a las 06:00

Roberto Bueno tiene intenciones de abrir del 6 al 14 de julio, “salvo que haga mucho calor, que entonces la gente no viene”. Sin embargo, no espera tener las colas que todas las mañanas sanfermineras tiene a partir de las ocho y cuarto, según lo que dure el encierro. “Como yo estoy en la cocina, el dueño de Gurgur me cuenta si la cola ha sobrepasado su tienda”, comenta. Entre sus clientes ha tenido a corredores que se han llevado un buen susto en la curva de Mercaderes. “Con el chocolate les das