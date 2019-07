Actualizada 19/07/2019 a las 12:54

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) ha pedido al alcalde Enrique Maya soluciones a los problemas de accesibilidad que, pese a la mejoría de los últimos años, todavía se detectan en las fiestas de San Fermín.



El balance una vez finalizadas las fiestas de 2019, han dicho en rueda de prensa la presidenta y el vicepresidente de CERMIN, Mariluz Sanz y Manuel Arellano, es satisfactorio por lo conseguido en participación y visibilidad, pero hay que seguir trabajando para que se cumplan la convención, la ley y la ordenanza en materia de accesibilidad.



Un reto que se debe superar con "un trabajo compartido y posibilista" porque es "difícil" al tratarse de unas fiestas que se viven en al calle, "pero se puede", han dicho.



Se trata se "hacer accesible toda la ciudad para que toda la ciudad pueda vivir los sanfermines" y para ello cuentan con una sensibilidad "que va calando" en instituciones y ciudadanía, incluso más que en otros lugares, y para "dar valor añadido" al Ayuntamiento, la ciudad y las fiestas han apostado también por "publicitar todo lo que es accesible".



Para el próximo año CERMIN quiere que se corrijan las deficiencias detectadas éste y para ello indica que es preciso garantizar la accesibilidad física, sensorial y cognitiva a todas las personas con cualquier tipo de discapacidad.



Lo principal para CERMIN es abordar los problemas con los baños adaptados que se utilizan como almacén o con los instalados en espacios como las barracas sobre gravilla, por donde las sillas de ruedas tienen muy difícil andar.



Lo mismo les sucede con los bolardos colocados junto a pasos de peatones, que además suponen un riesgo físico para las personas invidentes que se guían por los caminos de botones sin saber que han sido instalados.



Otras demandas prioritarias se refieren a la app oficial de San Fermín, que no es accesible para personas con discapacidad visual, y a las campañas y programas de fiestas que se tendrían que adaptar a la lectura fácil para favorecer su uso por parte de quienes tienen discapacidad intelectual, lo que al mismo tiempo ayudaría a su autonomía.



A estas deficiencias se suman otras como el desconocimiento que sobre los pases tienen las personas que trabajan en los aparcamientos y la falta de espacios reservados para sillas de ruedas adecuadamente preparados en gran parte de las verbenas y lugares de espectáculos, así como en el recorrido de la procesión de San Fermín.



Igualmente hay problemas con la altura de barras y mostradores en txosnas y casetas, incluida la de información sobre agresiones sexuales que el Ayuntamiento instala en la Plaza del Castillo, con los rebajes de calzada transitorios no siempre bien hechos, o con los escalones que preceden a los puestos de venta en la Taconera, sin olvidar que los parques infantiles en su mayor parte no están adaptados para niños con discapacidades.



Desde CEMIN han querido destacar la sensibilidad demostrada por las Casas Regionales que han colocado madera para tapar el suelo de gravilla, del Nafarroa Oinez que ha rebajado parte de su barra y de la Casa de Misericordia que ha habilitado un palco y otros zonas de la plaza par que personas con discapacidad asistan a encierros y corridas acompañadas.



Y en este sentido se han referido a la importancia que tiene trabajar de manera conjunta para tener una perspectiva transversal porque las personas con discapacidad, han aseverado, "formamos parte de la fiesta, no somos un estorbo".

