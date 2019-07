Policía Nacional tramita 538 denuncias en Sanfermines, la mayoría por hurtos

Actualizada 15/07/2019 a las 13:56

El dispositivo puesto en marcha por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los recientes Sanfermines se ha saldado con un total de 538 denuncias interpuestas ante la Policía Nacional, lo que supone 29 más que en el año 2018, y entres las que destacan los hurtos por su número.



Así, el hurto ha sido el delito más habitual y representa el 60 por ciento de las denuncias, 326 en total, frente a las 301 registradas en 2018, ha informado la delegación del Gobierno en Navarra, que señala que el Cuerpo Nacional de Policía no ha recibido denuncias por delitos contra la libertad sexual, frente a las 3 del año pasado.



Por su parte, Guardia Civil ha practicado durante las fiestas 40.330 controles de tráfico que han dado como resultado 252 positivos por consumo de alcohol y 133, por drogas. Se han realizado, además, 290 controles de seguridad ciudadana.



Con todo ello, el delegado del Gobierno en Navarra en funciones, José Luis Arasti, ha destacado el clima general de “normalidad y tranquilidad” en el que se han desarrollado los Sanfermines, y ha agradecido a los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad -en especial a Policía Nacional y Guardia Civil- el "gran trabajo" realizado durante las fiestas y también en las semanas previas.



La Policía Nacional, que ha movilizado durante las fiestas a 700 agentes, ha registrado un total de 538 denuncias por infracciones penales frente a las 509 de 2018.



El hurto sigue siendo el delito más común, ya que se han tramitado 326 denuncias frente a las 301 de 2018. Crecen también los timos o estafas, que pasan de 21 a 27; mientras que descienden de 8 a 3 los robos en vehículos.



El resto de denuncias se mantiene similar al año pasado, si bien Policía Nacional no ha registrado ninguna por delitos contra la libertad sexual, frente a las 3 de 2018.



En total, han sido arrestadas 64 personas -3 menos que en 2018- por delitos tales como hurtos, robos con fuerza o tráfico de drogas, o bien en aplicación de la Ley de Extranjería. Por otro lado, se han registrado 2.200 llamadas al 091 frente a las 1.840 del año pasado.



Entre las operaciones más destacadas, figura la intervención de cerca de un millar de efectos falsificados y la detención de una persona por un delito contra la propiedad industrial; la detención de un agresor sexual buscado por la INTERPOL; y de otra persona que realizaba grabaciones a mujeres en baños públicos.



También ha habido intervenciones en casos como una pelea entre dos bandas en la calle San Gregorio o en el rescate de un hombre accidentado en los fosos de la Taconera.



La Policía Nacional valora positivamente la presencia por primera vez en Pamplona de la Unidad de Caballería y de agentes italianos y americanos, además de franceses, en el marco del programa de Comisarías Europeas, así como la labor de vigilancia efectuada desde el helicóptero del cuerpo.



Por parte de la Guardia Civil el dispositivo para los Sanfermines ha integrado a 796 agentes, cuya actividad principal durante las fiestas ha sido doble, por un lado la de vigilar la seguridad del tráfico y, por otro los controles de seguridad ciudadana.



En total, se han practicado 39.911 controles de alcohol (frente a los 32.201 del año 2018) de los que 252 han sido positivos (fueron 206 el año pasado). Las pruebas por consumo de droga se cifran en 419, con 133 positivos, cifras éstas similares a las del año pasado.



En cuanto a los controles de seguridad ciudadana, se han realizado un total de 290, con 162 hechos delictivos denunciados y un total de 24 detenidos. Entre las operaciones desarrolladas durante estos días, destacan dos intervenciones en las que agentes de Guardia Civil se han incautado de más de 1.500 prendas de ropa falsificada.



Dos personas han sido detenidas y otras dos, investigadas, como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial.



Asimismo, Guardia Civil ha desmantelado estos días una organización criminal dedicada a la venta de tabaco falsificado en el marco de una operación en la que han sido detenidas 7 personas y los agentes se han incautado de decenas de cartones de tabaco que no cumplían la normativa.

