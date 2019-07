Amargo debut del torero navarro Javier Marín en San Fermín

Actualizada 14/07/2019 a las 08:37

"Es un día bonito, para disfrutar delante de la cara del toro, para expresar lo que siento. Estoy en Navarra, en Pamplona, en mi casa. Y arropado por mi familia y mi gente, la que ríe y llora conmigo”. Así, “muy ilusionado y con muchas ganas”, se mostraba el navarro Javier Marín diez minutos antes de realizar su primer paseíllo como matador en la Monumental pamplonesa. Sin embargo, la tarde no fue del todo bien y, en su debut, se fue de vacío.

Marín llegó puntual a la plaza en la que era su cuarta corrida de la temporada (antes participó en dos en Perú y en una en Fitero). Accedió al patio de caballos sobre las 18.10 horas y, como guiño a San Fermín, vestía fajín y corbatín rojo. “Ser navarro y tener la oportunidad de presentarte en Pamplona es un privilegio. Es mi plaza, mi gente, y llego muy responsabilizado”, añadió.

La afición no se olvidó del navarro y le mostró su apoyo desde el inicio con pancartas. “Estamos contigo Javi”, decía una de andanada 11. Estuvo también muy encima de él su apoderado, el exdiestro navarro Sergio Sánchez, que se encontró con Marín en la capilla antes de la corrida. “Sabe que tiene una gran responsabilidad cuando viene a casa, y más hoy que es su presentación”, señaló. A nivel personal, destacó que “contar con un nuevo matador local es una gran ilusión para los taurinos de Navarra”.

La primera faena de Javier Marín comenzó con un contratiempo, ya que el toro ‘Viandero’ se partió el pitón derecho y fue devuelto. Salió el sobrero ‘Sabepoco’. Brindó esta actuación al público pero no tuvo suerte con la espada. “El inicial era un toro que me gustaba, tenía condiciones y clase, mientras que el sobrero era duro y se quedaba corto. Me da rabia el cambio y pena no haberlo matado bien. He intentado darlo todo como he podido”, expresó.

En su segunda faena, que brindó a un allegado, el diestro de Cintruénigo fue cogido por el toro ‘Distante’ (lo levantó por la axila con el pitón izquierdo), pero no salió herido del revolcón. No estuvo acertado con el acero. Entró a matarlo una decena de veces, sin fortuna, y recurrió al descabello entre pitos y algunos aplausos de apoyo. “Ha sido una pena no haberlo matado. En general ha sido un lote complicado y me quedo con la espinita del primer toro. Lo he dado todo”, cerró.

CARA Y CRUZ

El mexicano Luis David Adame cortó una oreja (única de la tarde) a su primer toro, al que también banderilleó. Dio la vuelta al ruedo con una bandera de su país que le lanzaron desde el tendido. Muchos compatriotas suyos siguieron la corrida. “Esta es una feria espléndida, estoy muy agradecido con la afición”, dijo.

Brindó su segundo astado al diestro Román, herido en San Isidro y al que sustituía ayer. Le deseó “una pronta recuperación y una gran reaparición”. No le cortó trofeo. “Era un toro muy exigente, le he tenido que marcar el poder. Fue un examen duro”, indicó. “Ha sido una tarde de gran esfuerzo pero mi paso por Pamplona ha resultado muy positivo”.

Por su parte, el pacense José Garrido, a su llegada, se mostró “feliz de vivir esta feria”. “Tengo dos toros para disfrutar y hacer disfrutar”, añadió. Con su primero, que brindó al público, no tuvo suerte al matar. “He intentado estar por encima del toro, bravo y emocionante, y creo que he planteado una faena seria y rotunda. Si lo mato bien, hubiera cortado oreja”, aseguró.

Tampoco recibió trofeo con su segundo toro. “Estoy contrariado. Uno hace mucho esfuerzo y que se quede todo ahí por no matar bien... Eso afecta mucho moralmente”, dijo.

PAUSA PARA REGAR

Sobre las siete de la tarde, muerto el primer toro, la corrida se detuvo unos minutos para que los empleados de la plaza regaran el ruedo. Una acción rutinaria que no se realizó antes del inicio previendo que iba a llover, algo que sin embargo no sucedió. Eso provocó que en la primera faena se levantara una importante polvareda en el ruedo.

La corrida se celebró con cielo encapotado y 25 grados.Un día más, la plaza se llenó, y también era grande la animación en el exterior, a la llegada de los diestros. Allí se encontraba, por ejemplo, el niño Diego Urdánoz, de 11 años, que se sitúa cada tarde a las puertas del patio de caballos. “He conseguido autógrafos en sus fotos de casi todos los toreros”, dijo. Entre sus favoritos, Emilio de Justo, Roca Rey y Adame, que toreaba ayer. Dijo que la afición le viene por sus tíos y su madre.

ESTRENO, PERO NO TOTAL

Como hecho curioso, si bien La Palmosilla se estrenaba ayer como ganadería en la Feria del Toro, sus astados ya conocían los corrales de la plaza pamplonesa. Un ejemplo: ‘Cateto’, quinto de la tarde de ayer, y ‘Distante’, el sexto, hicieron las veces de segundos sobreros los días 11 y 14 de julio de 2018. Un año después, el primero había ganado 90 kilos y el otro 58, según desveló en las redes sociales el crítico taurino jienense Luis Miguel Parrado.

