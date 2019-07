El Ayuntamiento de Pamplona abre el Punto de Información sobre agresiones sexistas

Actualizada 05/07/2019 a las 12:40

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha este mediodía el Punto de Información sobre agresiones sexista que durante las fiestas de San Fermín se convierte en un recurso especializado para la sensibilización de la ciudadanía en materia de prevención y actuación frente a las agresiones sexistas. Abierto en 2014, al material entregado en años anteriores, como pins y pegatinas, se suma la guía informativa cuyos contenidos se han revisado adaptándolos al marco conceptual actual.

El objetivo del Punto de Información es sensibilizar a la ciudadanía respecto a este tipo de situaciones identificando qué es la violencia sexista y ofreciendo herramientas para prevenirla y detectarla, así como dar pautas sobre qué hacer en estos casos o cómo actuar si se presencia una agresión. En la apertura han participado la concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García-Barberena; el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu; la concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, María Caballero; y la concejala especial de Igualdad, Cristina Martínez Dawe.

GESTIONADO POR PROFESIONALES

La atención del Punto de Información está gestionada por 6 profesionales con experiencia y/o formación en perspectiva de género y feminismos de la empresa Kamira y que atienden en castellano, euskera, inglés y francés. El horario de apertura, ampliado respecto al año pasado, es el 5 de julio de 12 a 14 horas y de 19 a 22 horas y del 6 al 14 de julio, también en horario partido, de 12 a 15 horas y de 19 horas hasta la una de la mañana.

Este servicio municipal informa a la ciudadanía sobre la campaña de prevención de agresiones sexistas y reparte los materiales de sensibilización elaborados; centraliza y facilita el acceso de las mujeres a servicios de información y atención especializada en caso de agresión; orienta sobre los recursos de atención existentes ante una agresión; activa si fuera necesario el protocolo de atención y acompañamiento; y recoge información de carácter anónimo sobre agresiones sexistas, sufridas o presenciadas y sobre la respuesta del entorno frente a ellas.

En caso de haber sido víctima de una agresión sexista, el Punto de Información orienta a las mujeres que lo soliciten sobre los diferentes servicios a los que acudir. No se trata de un servicio de atención, sino que facilita a las mujeres que lo necesiten ser atendidas por un servicio especializado y ofrecerles información sobre recursos a dónde acudir. En caso de que sea necesario y la mujer lo solicite, se activará el protocolo de atención y acompañamiento ofrecido por profesionales del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona. Se prestará especial atención a estas situaciones, garantizando siempre la confidencialidad y el derecho al anonimato y evitando todo tipo de revictimización y/o victimización secundaria. A aquellas personas que hayan sido testigos de una agresión sexista y soliciten información, también se les orientará sobre los diferentes recursos existentes. Desde el Punto de Información se facilita mediante un cuestionario anónimo la recogida de incidencias sobre agresiones no denunciables o no denunciadas que se desea hacer constar para su análisis posterior.

En 2018 se atendieron 14.620 personas y se registraron 25 incidencias; el año anterior habían sido 16.516 personas y 40 incidencias; en 2016 pasaron por el punto de información 7.475 personas y se recogieron 43 incidencias; y en 2015 hubo 3.424 atenciones y se recogieron 25 incidencias.

"PAMPLONA LIBRE DE AGRESIONES SEXISTAS"

El Punto de Información sobre agresiones sexista es uno de los componentes de la Estrategia “Pamplona libre de agresiones sexistas / Eraso sexistarik gabe, Iruña aske” que se configura alrededor de dos ejes principales. Por un lado, la campaña de prevención contra agresiones sexistas que incluye, por ejemplo, reparto de materiales de sensibilización, colocación de las 3 manos gigantes en diferentes puntos de la ciudad, el trabajo con medios de comunicación o la colaboración con distintas entidades para la difusión. Por otra parte, está el marco de actuación, que incluye 3 protocolos: Protocolo de intervención policial que depende del Área de Seguridad Ciudadana; Protocolo de atención y acompañamiento vinculado al Área de Servicios sociales, Acción comunitaria y Deporte y Protocolo de respuesta ciudadana e institucional liderado por el Área de Igualdad.

Los objetivos de esta iniciativa son avanzar en el compromiso municipal para eliminar las agresiones sexistas en fiestas y construir una ciudad donde no se produzcan agresiones de ningún tipo contra las mujeres; mostrar el posicionamiento de Pamplona (tanto a nivel institucional como social) contra la violencia hacia las mujeres y establecer como prioridad la denuncia de estas situaciones; y posibilitar que la ciudad sea vivida por las mujeres como un espacio libre y seguro. Asimismo, visibilizar que si no se es parte activa en la respuesta se es parte pasiva en la tolerancia y que la violencia contra las mujeres no es un “fenómeno” ni resulta inevitable en un contexto festivo. Por último, informar a la ciudadanía sobre los recursos disponibles de orientación, atención y denuncia de agresiones sexistas en las fiestas y ofrecer una respuesta coordinada institucional y ciudadana en caso de agresión sexista.

VISIBILIZAR LA ESTRATEGIA EN LA CALLE

La estrategia municipal ‘Pamplona libre de agresiones sexistas/Eraso sexistarik gabe, Iruña aske’, visibilizada principalmente con la imagen de la mano roja, cuenta con diferentes soportes y medios de difusión. Se han colocado tres manos rojas de grandes dimensiones en plaza de la Paz, Carlos III con Emilio Arrieta y avenida de Gipuzkoa y en 6 marquesinas, y tiene también su reflejo en el diseño del vaso reutilizable del Ayuntamiento y en pegatinas, servilletas, carteles, mupis o lonas en los laterales de los escenarios. Asimismo, se ha editado un vídeo para difundir en televión, cines Golem, Plaza de Toros y redes sociales, realizado campaña de comunicación con anuncios en prensa y cuñas de radio y aparece reflejada en la app oficial de San Fermín, en la página web www.sanferminoficial.es, en el programa de fiestas y en paneles de entrada a la ciudad.

Se ha llegado a acuerdos de colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, con la adjudicataria Transporte TCC, con la asociación Tele Taxi San Fermín, con diversas compañías de autobuses (Monbus, Bilmanbus, La Estellesa y La Unión) y con Renfe, AENA y Estación de autobuses para la difusión de los materiales y son diversas las entidades y asociaciones que han colaborado en la difusión de la campaña.

Como novedad, se ha elaborado por primera vez una publicación dirigida a menores de 5 a 8 años que aborda la igualdad y la corresponsabilidad a través de juegos y ejercicios lúdicos y que se repartirá en los espacios de ocio dirigidos a menores durante las fiestas. También se han elaborado unas tarjetas que señalan dónde acudir en caso de agresión, que principalmente se entregarán a Policía Municipal y auxiliares de Protección Civil.

Por segundo año, se convoca el premio a las mejores prácticas periodísticas en materia de igualdad cuyo plazo está abierto hasta el día 22 de julio a las 14 horas. Los trabajos pueden enviarse a la dirección igualdad@pamplona.es)

Las entidades que han colaborado en esta iniciativa son AENA, ANAPEH, ASBANA, Asociación Eunate de Familiares de Personas Sordas, Asociaciones de Hostelería, Asociación Tele Taxi San Fermín, Asociaciones de comerciantes de Pamplona, ASORNA, Bilmanbus, Cines GOLEM, Club Atlético Osasuna, COCEMFE, Estación de Autobuses, Federación de Peñas, Geltoki, Herri Sanferminak, Napar Bideak S.Coop, La Unión, Mancomunidad-TCC, Monbus, Plaza de Toros y Paris 365.

San Fermín en tu móvil con DN+ por sólo 4,99€ por 3 meses Suscríbete

Selección DN+