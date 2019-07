Actualizada 02/07/2019 a las 12:53

La despedida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos del 14 de julio en la Plaza Consistorial y una silueta del Coletas protagonizarán el cupón de la ONCE del próximo 7 de julio. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha recibido este martes en su despacho de la Casa Consistorial al delegado territorial de la ONCE, Valentín Fortún, quien ha presentado un diseño del que se venderán 5,5 millones de cupones.

No será la primera vez que los gigantes, cabezudos, kilikis y zaldikos de Pamplona salen de la geografía local a través de los cupones para recordar las fiestas de la ciudad y mostrar sus tradiciones. Por ejemplo, en 2017, Caravinagre fue la imagen del 6 de julio. Anteriormente, también se habían plasmado los temas pamploneses en este sorteo con fin solidario ya que los toros y los mozos que corren en el encierro en San Fermín fueron motivos gráficos de un cupón en 2012, igual que en 2014 lo fueron una imagen de San Fermín y otra de la Plaza Consistorial.

También relacionado con Sanfermines, la ONCE se ha encargado un año más de la copia en braille en euskera y castellano del programa que, desde 2009, se pone a disposición de la ciudadanía con dificultades visuales. Podrá consultarse en el Zaguán de la Casa Consistorial y en la sede de la organización en la calle Aralar. Se trata de llevar, también al entorno festivo, los criterios de accesibilidad para toda la ciudadanía.

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, al que se añade otro de 5.000 euros al mes durante 20 años; 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años y 54 premios de 20.000 euros. A ellos se unen premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.





