Actualizada 02/07/2019 a las 18:07

Los vizcaínos Gatibu darán un concierto en la Plaza de los Fueros el 13 de julio a las 00:30h dentro del programa de conciertos de San Fermín 2019.

La banda de rock Gatibu (‘Cautivo’, en español) nació en Gernika-Lumo, Vizcaya, en el año 2002. Desde entonces, han lanzado al mercado siete álbumes y un disco en directo. Su sonido tiende al naturalismo y se aleja de cualquier actitud vanguardista.

Sus canciones tratan sobre temas del día a día, tales como la pasión, el fervor, el afecto, el compañerismo o los estados de ánimo. Aunque su línea troncal se centra en el rock y pop, también han bebido en sus propuestas de ritmos ‘folk’, ‘country’, disco o el ‘funky’.

Con más de cien conciertos a sus espaldas repartidos por todo el País Vasco, han participado en festivales como el Bilbao BBK Live y han sido teloneros de artistas como Ben Harper & The Innocent Criminals, The Cult, The Cardigans y Lori Meyers.

Para crear música, han colaborado con cantantes de la talla de ‘Robe’ Iniesta (Extremoduro), ‘Fito’ Cabrales (Platero y Tú, Fito & Fitipaldis), Iñaki ‘Uoho’ Antón (Platero y Tú, Extremoduro), Luis Camino (21 Japonesas, Mecano, Abya Yala), Gino Pavone (Presuntos Implicados, Rosana, Pedro Guerra, José Luis Perales) y José Alberto Batiz (Akelarre, Tapia eta Leturia Band, Fito & Fitipaldis).

